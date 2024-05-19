"Уничтожен 1 Фьюри": monobank добавил новый скин для карт

В ночь на 19 мая Александр Усик одержал победу в бою с Тайсоном Фьюри и стал абсолютным чемпионом в хевивейте. После поражения "Цыганского короля" у Monobank появился новый скин для карточек.

Соучредитель monobank Олег Гороховский анонсировал новый скин для карточек после победы Усика над Фьюри. Сначала он планировал добавить другую фотографию, однако, во избежание споров относительно авторских прав, добавил изображение Фьюри.

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Новый скин в monobank

Гороховский ночью опубликовал фотографию с боя Усика – Фьюри и намекнул, что может создать новый скин для карточек в приложении. Утром в приложении все же появился новый дизайн, однако несколько иной.

Как пояснил соучредитель monobank, чтобы избежать споров об авторских правах, решили использовать мем из сети для нового скина. На новом скине изображен мем с пародией на статистику Воздушных сил.

Всего за несколько часов было установлено более 10 тысяч установок.

За три часа 10к установок. Неплохо. Не Мама-Лебига, конечно, но тоже уровень,

– написал Гороховский.

К слову, Тайсон Фьюри считает, что по подсчетам судей именно он должен был победить. Однако заверил, что не делает из этого трагедию. Впереди у боксеров еще реванш, который, вероятно, состоится в октябре 2024 года.