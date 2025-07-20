Monobank сделал забавный скин в честь победы Усика: он будет доступен только сутки

В ночь на 20 июля между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся бой. Украинский боксер эффектно нокаутировал противника.

После победы на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, передает 24 Канал.

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Как Monobank поздравил украинцев с победой Усика?

Очередной успех Усика изрядно порадовал всех украинцев. Monobank решил оригинальным способом отпраздновать это событие. Он создал новую тему приложения. Отмечается, что уникальный скин доступен только 20 июля до конца дня.

Его Monobank оформил в стиле сводки Воздушных сил о ликвидации российских беспилотников и ракет.

Как Monobank поздравил с победой Усика / Фото банка

Напомним, что между Усиком и Дюбуа были два боя. Первый состоялся в августе 2023 года, где Усик также победил нокаутом в девятом раунде. В 2024 году Усик дважды одолел другого боксера – Тайсона Фьюри.