Экипаж Artemis 2 успешно вернулся на Землю после облета Луны

Корабль Orion с четырьмя астронавтами миссии Artemis 2 завершил исторический полет вокруг Луны успешным приводнением в Тихом океане. Самый опасный этап – вход в атмосферу – прошел штатно. Далее начнется операция по эвакуации экипажа и возвращению его на сушу.

Что происходит после приводнения Orion?

Капсула Orion с экипажем миссии Artemis 2 успешно приводнилась в акватории Тихого океана вблизи побережья Калифорнии, завершив десятидневную миссию вокруг Луны – первое пилотируемое путешествие за пределы околоземной орбиты со времен программы Apollo, передает 24 Канал.

Момент спуска Orion перед приводнением / Скриншот из трансляции NASA

Это было идеальное приводнение, как по учебнику. Все прошло штатно. Связь с командой замечательная. Командир Рид Вайзман подтвердил, что все четверо астронавтов в отличной форме,

– подтвердили в NASA

Возвращение стало кульминацией сложного и рискованного этапа: корабль вошел в атмосферу Земли на скорости около 40 тысяч км/ч и выдержал температуру до 2700 °C. После торможения с помощью серии парашютов Orion мягко приводнился в воде.

Момент приводнения капсулы Orion / Скриншот из строансляции NASA

Что дальше?

Сразу после приводнения возникли проблемы со связью капсулы Orion и поисково-спасательной группы, однако эти трудности в ближайшее время должны решить, после чего начнется эвакуация экипажа. К капсуле подплывут водолазы ВМС США, которые проверят состояние корабля и подготовят экипаж. Впоследствии астронавты выйдут из корабля на надувную платформу, где смогут короткое время отдохнуть после полета.

Поисково-спасательная группа приближается к кораблю Orion / Скриншот из трансляции NASA

Далее каждого члена экипажа по одному поднимают в специальных корзинах на борт вертолета. Оттуда их доставляют на десантный корабль ВМС США USS John P. Murtha, который ждет в зоне приводнения.

На борту судна астронавты пройдут первичный медицинский осмотр. Врачи проверят состояние организма после пребывания в невесомости и резкого возвращения к гравитации.

Параллельно другая команда займется самим кораблем Orion. Его поднимут из воды и переместят в специальный отсек судна для транспортировки на базу.

После завершения морской операции экипаж доставят в Космический центр Джонсона в Хьюстоне. Там астронавтов ждет детальное медицинское обследование и серия послеполетных тестов – в частности проверка физической адаптации к земным условиям и способности выполнять работу после длительного пребывания в космосе.

Миссия Artemis 2 стала ключевым этапом в возвращении человечества к Луне. Успешное приводнение и восстановление экипажа фактически подтвердили готовность NASA к следующим полетам – включая высадку астронавтов на поверхность спутника в рамках будущих миссий программы Artemis.