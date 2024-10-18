Украинская разработка для донации крови покорила западный рынок и уже помогает врачам в Харькове

Сегодня мы наблюдаем настоящий бум в сфере здравоохранения, вызванный развитием новейших технологий. Один только рынок генеративного ИИ в медицине оценивался в 1,4 миллиарда долларов в 2024 году с прогнозируемым ростом до 22 миллиардов в 2032 году. Мы видим прорыв в диагностике, хирургии, фармацевтике и других отраслях благодаря роботам-ассистентам, умным протезам, врачам чат-ботам.

В сфере донорства крови, которая является критически важной для современной медицины, темп инноваций не столь активен. В Украине ситуация остается еще более сложной: примерно две трети пациентов не получают необходимую кровь или получают ее с опозданием. С начала полномасштабного вторжения наблюдается рост количества доноров, что частично помогает удовлетворить повышенный спрос на донорскую кровь, рассказал менеджер и инженер Healthcare-проектов GlobalLogic Виталий Шейко в пресс-релизе, с которым ознакомился 24 Канал.

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Новое изобретение украинцев

GlobalLogic, имея более 19 лет опыта в медицинских разработках, разработали программное обеспечение для аппарата HemoFlow. Оборудование оптимизирует процесс сбора, обработки и хранения количества собранной донорской крови. Покорив западный рынок, сегодня эта технология помогает харьковским врачам спасать жизни в условиях постоянных обстрелов. Как же работает это оборудование, что стало причиной его популярности за рубежом и как оно добиралось в Украину?

Автоматизация и безопасность процесса донации крови

HemoFlow - это специализированное устройство, так называемый "бладмиксер", который автоматизирует процедуру забора крови, делает ее безопасной и контролируемой. Его основная задача — следить за скоростью забора, объемом собранной крови и предотвращать возможные осложнения для донора.

Устройство имеет несколько уровней защиты:

Первый — это специальный пакет для забора крови, что не позволяет собрать больше, чем предусмотренный объем.

Второй — контроль скорости забора. Если кровь "идет" слишком медленно или, наоборот, быстро, оборудование сигнализирует о проблеме. В случае критической ситуации, HemoFlow автоматически останавливает забор крови. Это особенно важно при потере сознания или повышенном артериальном давлении.

В целом автоматизация позволяет экономить время врачей, ведь больше нет необходимости стоять над пациентом всю процедуру.

Разработка программного обеспечения для HemoFlow прошла два ключевых этапа, которые воплотились в различных поколениях устройства: HemoFlow 400 и HemoFlow 500. Оба поколения имеют свои особенности и функционал. Главной задачей украинских инженеров было обеспечить бесперебойный контроль за процессом донации и создать удобную систему управления для медицинского персонала.

Первое поколение HemoFlow 400 функционировало на основе прошивки (Firmware), которая работала с аппаратной частью устройства. Кроме основной прошивки, для HemoFlow 400 была разработана конфигурационная менеджмент-система. Она позволяет медикам настраивать и контролировать работу устройства, а также сохранять и анализировать данные об объемах крови, скорость и ошибки в процессе забора.

Новое поколение HemoFlow 500 значительно расширило функционал устройства. Над разработкой 2 года работала команда из 15 инженеров GlobalLogic. Как и в предыдущем поколении, основой является FreeRTOS и аппликейшин уровень, также устройство стало более многозадачным. Стала возможной интеграция с другими компонентами, такими как контроль параметров донора, считывание QR-кодов, штрихкодов и тому подобное.

Кроме того, для HemoFlow 500 была создана новая версия менеджмент-системы, которая работает не только через ПК, но и в облаке. Устройство передает все данные с помощью радиочастот непосредственно в облачное хранилище Amazon Web Services (AWS). Это позволяет хранить и обрабатывать данные о донорах и процедуры, обеспечивая удобный доступ к информации и возможность удаленного управления устройствами.



HemoFlow 400 / Фото HemoFlow

Выход разработки на западный рынок

HemoFlow уже занял 70% рынка США. Этот успех можно объяснить несколькими факторами: конкурентоспособность, широкий функционал и аналитические возможности, которые устройство предлагает клиентам и конечным пользователям.

Донорство крови в США — это, преимущественно, частный сектор. Акции вроде Donor Day происходят довольно часто. В отличие от Украины, где донорскими кампаниями в основном занимаются государственные учреждения, американские частные компании организуют акции сбора крови в школах, университетах, на предприятиях, во время спортивных мероприятий и тому подобное. Они активно рекламируются, и часто сопровождаются подарками для доноров.

Когда организации проводят такие акции, важно иметь точную информацию об объемах собранной крови. Например, сколько собрано на данный момент из запланированного объема, какие типы крови присутствуют, а каких не хватает. Эта информация позволяет мгновенно корректировать планы, привлекать больше доноров или увеличивать количество пунктов сбора.

Для этого мы разработали CloudBase приложение, которое предоставляет статистику в реальном времени. Он показывает, где проходит кампания, сколько устройств использовано, их серийные номера, сколько собрал каждое устройство и флеботомист и прочее. Все данные формируют тщательный отчет о каждом устройстве и акции в целом. Кроме того, широкий функционал подкрепляется надежностью — девайс способен собрать более 200 донаций крови на одном заряде,

– рассказывает Виталий Шейко.

Успех на международном рынке свидетельствует о потенциале технологии. HemoFlow активно используется в США, Франции, Германии, Швейцарии, Португалии, а с недавних пор и в Украине.

Украинские реалии

После полномасштабного вторжения десять HemoFlow 400XS были переданы Харьковскому Центру службы крови от Латвийского государственного центра донорства крови (VADC). Зал донации, вместе с новым оборудованием, перенесен в специально переоборудованное бомбоубежище.

Для нас важно, чтобы поставленное оборудование обеспечивало максимально возможную эффективность и облегчало ежедневную работу в такой важной для нас миссии, как спасение украинских жизней,

- отмечают специалисты центра.

По словам врачей, война сильно катализировала заготовку донорской крови в Украине, в частности и в Харьковской области. Донорская кровь активно используется для спасения жизней военнослужащих и гражданских лиц, которые получили ранения в результате вражеских обстрелов. Кроме того, больницы нуждаются в поставках крови для пострадавших в результате ДТП, а также для больных, беременных женщин и всех, кто нуждается в срочной медицинской помощи.

Наиболее актуальным в оборудовании для местных врачей стало то, что устройства адаптируются к различным донорам. Медикам остается ввести вес, рост и пол донора, а аппарат автоматически закрывает пробирку, как только наберется оптимальное количество крови. Это помогает предотвратить превышение или несоблюдение оптимального объема крови. В экстремальных условиях, с нехваткой времени и человеческого ресурса, чем больше оптимизации — тем лучше.

Как будет дальше

Украинская MedTech-индустрия сегодня развивается из-за уникального опыта, который врачи и инженеры получили во время войны. В частности, качество процессов донорства значительно возрастет с внедрением современного оборудования. И так со всеми сферами: война стала катализатором развития бионического протезирования, реабилитации и сбора соответствующей аналитики. Международные партнеры, в частности из США и Европы, активно поддерживают украинские центры протезирования, такие как UNBROKEN и Superhumans, инвестируя в их развитие. Это позволяет им продолжать работу, одновременно предоставляя партнерам доступ к уникальным инсайтам и опыту в лечении и реабилитации раненых.

Украина сегодня имеет одну из крупнейших экспертиз в этих сферах, что делает нас весомым членом глобального медицинского и технологического сообщества.