Ваши приватные чаты с Claude могли стать публичными через поиск Google, если вы сделали это действие

Пользователи чат-бота Claude столкнулись с неприятным сюрпризом: их беседы с нейросетью начали появляться в результатах поиска Google. То, что считалось приватным обменом ссылками, внезапно стало доступным для кого-либо.

Как обнаружили утечку данных?

Проблема получила огласку после публикации на платформе Reddit, где энтузиасты заметили странную активность поисковых алгоритмов. Используя специфический оператор "site:claude.ai/share", люди смогли увидеть список страниц, содержащих реальные диалоги с искусственным интеллектом. Эта ситуация напоминает прошлогодний инцидент с Meta AI, когда пользователи так же нечаянно делали свои чаты публичными, пишет Android Authority.

Масштаб находок поражает. Среди результатов поиска были найдены не только бытовые разговоры, но и очень чувствительная информация. Некоторые пользователи сообщили, что наткнулись на данные о криптовалютных кошельках и даже номерах социального страхования граждан США. Издание ZDNet также подтвердило наличие разговоров, обнародование которых может иметь серьезные юридические или финансовые последствия для их авторов.

Кто виноват: разработчики или сами пользователи?

Компания Anthropic, создавшая Claude, отрицает какие-либо технические сбои со своей стороны. По словам разработчиков, система работает корректно, а ссылки на чаты становятся доступными для поисковиков только тогда, когда сами люди публикуют их в открытых источниках.

Мы предоставляем людям контроль над распространением их разговоров с Claude и, в соответствии с нашими принципами конфиденциальности, не передаем каталоги чатов или карты сайтов поисковым системам, таким как Google,

– прокомментировал представитель Anthropic.

Он добавил, что когда кто-то делится разговором, он фактически делает этот контент публично доступным. Как и любой другой открытый веб-контент, его могут заархивировать третьи стороны.

Google также отверг обвинения в самовольном "шпионаже", подчеркнув, что их боты лишь индексируют то, что уже есть в сети.

Ни Google, ни любая другая поисковая система не контролирует, какие страницы становятся публичными в сети, и многие поисковики проиндексировали эти страницы,

– заявил представитель Google.

Как уберечь свою переписку?

Несмотря на то, что большинство ссылок уже исчезло с выдачи после огласки, риск остается. Важно понимать: когда вы создаете ссылку на чат, Claude делает "снимок" этой беседы. Каждый, кто имеет адрес, сможет прочитать этот конкретный диалог, хотя и не получит доступ к вашему аккаунту в целом.

Разговоры в Claude остаются частными по умолчанию, если вы не создавали для них специальную ссылку. Если вы раньше делились своими беседами, эксперты советуют проверить их статус. Для этого нужно перейти в "Настройки", далее в раздел "Конфиденциальность" и выбрать пункт "Распространенные чаты" (Shared Chats). Там можно увидеть все активные ссылки и отключить их при необходимости.