Хакерская атака привела к утечке данных из самого популярного сервиса для заметок

Сервис Notion подтвердил утечку переписки пользователей со встроенным искусственным интеллектом в результате взлома стороннего провайдера Fireworks AI. Инцидент затронул менее одного процента рабочих пространств и, как сообщается, не коснулся сохраненных заметок.

Как произошла атака и что именно попало в руки злоумышленников

Согласно официальному сообщению Notion, злоумышленники скомпрометировали инфраструктуру стороннего провайдера Fireworks AI, который обеспечивал работу искусственного интеллекта платформы. Собственные системы Notion не подверглись взлому, однако кибератака на внешнего поставщика привела к раскрытию переписки пользователей со всеми их запросами и ответами.

Представители Fireworks уведомили партнеров о несанкционированном доступе вечером 2 ноября 2026 года. Сначала разработчики полагали, что инцидент затронул лишь синтетические тестовые данные.

Уже утром 3 ноября Notion оперативно разорвала соединение с сервисом, удалила все файлы, хранящиеся в среде Fireworks, и полностью прекратила взаимодействие между системами.

Однако 6 ноября поставщик предупредил об угрозе утечки реальных клиентских записей.

8 ноября окончательно подтвердили перечень скомпрометированных данных.

Какие данные содержали раскрытые чаты

Анализ показал, что в утечке оказались транскрипты чатов Notion AI, связанные с аналитической функцией Insights. Компания начала уведомлять пострадавших клиентов 9 ноября. Большинство обнародованных записей не имеют прямой привязки к учетным записям: они не содержат имен авторов, идентификаторов рабочих пространств или ответов системных инструментов.

В то же время тексты запросов содержат все, что пользователи вводили самостоятельно. Если в подсказки копировались конфиденциальные пароли или рабочие API-ключи, они остались в открытом виде.

Notion использовала возможности Fireworks для двух задач: классификации запросов в разделе Insights, который демонстрирует компаниям статистику использования искусственного интеллекта, а также для генерации ответов открытых моделей.

В настоящее время работа функции Insights приостановлена, а использование моделей через серверы Fireworks полностью прекращено.

Чем грозит утечка и что делать пользователям

В Fireworks описали инцидент как несанкционированное использование внутренних учетных данных с доступом к переменным среды для ограниченного числа клиентских аккаунтов. Специалисты предупреждают, что скомпрометированные ключи доступа к сервисам искусственного интеллекта часто используются хакерами в атаках типа LLMjacking для перепродажи ресурсов или автоматизированного похищения чужих сессий.

Команда Notion призывает пострадавших пользователей проверить свои данные в соответствии с инструкциями в отправленных письмах и немедленно заменить все учетные данные, которые попадали в чаты с искусственным интеллектом во время инцидента. Простое удаление записей из базы данных не аннулирует действие токенов, поэтому обновлять ключи необходимо непосредственно в сервисах, которые их выдали.