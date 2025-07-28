Хакеры взломали приложение, в котором женщины жаловались на мужчин: слиты данные 13 000 участниц

Приложение Tea, созданное для безопасности женщин на свиданиях, стремительно обрело популярность и возглавило чарты App Store. Оно позволяло анонимно делиться отзывами о мужчинах после встреч или других контактов с ними. Однако недавние события поставили под сомнение надежность сервиса и его способность защищать данные своих пользовательниц.

Что произошло с Tea?

Несмотря на заявленную миссию создать безопасное пространство, приложение Tea подверглось масштабной утечке данных, в результате которой хакеры получили доступ к около 72 тысяч снимков, в частности тех, которые пользовательницы делали для авторизации. Представители компании подтвердили, что среди похищенной информации были 13 тысяч селфи и фотографий документов, которые женщины предоставляли для верификации аккаунтов, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление. Еще 59 тысяч изображений были взяты из публикаций, комментариев и даже личных сообщений внутри приложения.

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Атака стала возможной из-за уязвимости в устаревшей системе хранения данных. Сообщается, что незащищенную базу данных обнаружили пользователи форума 4chan, которые и начали распространять похищенную информацию в сети. Согласно отчёту независимого исследователя, сервер не был защищен даже паролем, а также не имел никакого шифрования. Компания Tea заверила, что взлом коснулся только пользовательниц, которые зарегистрировались до февраля 2024, и электронные адреса и номера телефонов остались в безопасности.

Руководство Tea сообщило, что уже привлекло сторонних экспертов по кибербезопасности для усиления защиты своих систем. Однако утечка личных фотографий и документов уже создала для пострадавших женщин риски преследования, шантажа и дальнейших хакерских атак.

Этот инцидент произошел на пике популярности Tea, когда приложение загрузили миллионы раз, что вывело его на первое место в американском App Store. Идея платформы, где женщины могли бы анонимно проверять мужчин и предупреждать друг друга об опасности и подозрительных лиц, например склонность к насилию или обману, нашла широкий отклик. В то же время приложение критиковали за потенциальную возможность безосновательных обвинений и распространения клеветы.