Цифровое похмелье: как ИТ-рынок увольнял и возвращал сотрудников благодаря ИИ, и какова ситуация в Украине

Сначала их уволили тысячами, чтобы заменить искусственным интеллектом. Теперь многих незаметно возвращают обратно. Запад пережил самый амбициозный кадровый эксперимент десятилетия: Amazon, Oracle, Intel и десятки других компаний сделали ставку на алгоритмы вместо людей. Но когда пришли первые счета, выяснилось неожиданное: обслуживание ИИ обходится дороже, чем зарплата опытного специалиста.

Число увольнений в западной ИТ-отрасли исчисляется уже не сотнями, а сотнями тысяч. Почти за каждым из них стоит одно и то же объяснение: "нас заменяет искусственный интеллект". Но это объяснение все чаще выглядит как удобное оправдание. За волной сокращений в США и Европе скрывается более сложная правда: часть компаний уже признает, что поторопилась, и начинает возвращать сотрудников. В этом материале 24 Канал разбирался, кто, кого и зачем увольнял, почему автоматизация оказалась не такой выгодной, как обещали, и главное – какова же ситуация с увольнениями на украинском ИТ-рынке на примере двух компаний.

Как ИИ стал орудием для оптимизации и оправданий

В течение 2024–2026 годов технологический сектор США и Западной Европы столкнулся с новой волной сокращений, которая существенно отличается от предыдущих периодов. Если раньше увольнения были реакцией на "выживание" в условиях кризиса, то теперь они стали инструментом агрессивной релокации капитала.

За первые шесть месяцев 2026 года из-за внедрения ИИ и автоматизации работу потеряли более 155 000 специалистов, что уже превышает показатели всего прошлого года.

Основным драйвером этого процесса является системное перераспределение корпоративных бюджетов. Гиганты рынка высвобождают капитал, ранее заложенный на оплату труда среднего и младшего персонала, и направляют эти миллиарды на расширение ИИ-инфраструктуры, закупку вычислительных мощностей и строительство дата-центров.

Этот феномен получил название "замена клетки" (cage replacement): компании одновременно увольняют тысячи человек из традиционных департаментов и открывают сотни вакансий для специалистов по большим языковым моделям и инженеров в области ИИ.

Однако не все участники рынка считают такие объяснения честными. Распространяется явление, которое прозвали AI washing – когда руководство использует модный тренд на автоматизацию в качестве публичного прикрытия для исправления собственных ошибок, например, чрезмерного найма во время пандемии или падения эффективности управления.

В свое время директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что нарратив, связывающий ИИ с потерей рабочих мест, в случае многих генеральных директоров, которые так поступают, является "слишком ленивым" и не соответствует фактическому положению дел.

Хуанг, как руководитель компании, которая сама также разрабатывает ИИ, уже давно пытается удержаться на двух стульях: в один день он рассказывает, что скоро ИИ всех заменит и это переформатирует весь мир, а в другой – что бояться нечего, потому что всех заменит не ИИ, а люди, которые его используют.

По данным исследований, ИИ сейчас полноценно справляется лишь с 60% рутинных задач. Остальные 40% по-прежнему требуют человеческого контекста, эмпатии и сложного суждения, которые машины не способны заменить. Несмотря на это, доля увольнений, где в качестве официальной причины указан ИИ, стремительно растет: с 7% в январе до 40% в мае 2026 года.

Кто возглавил антирейтинг увольнений

В течение 2024–2026 годов масштабы кадровых оптимизаций в США и Европе достигли исторических максимумов, став прямым следствием интеграции генеративного искусственного интеллекта. Как мы уже упоминали, за первые шесть месяцев 2026 года западные компании сократили более 155 000 рабочих мест, что уже соответствует показателям за весь предыдущий год.

На пике этой волны, в мае 2026 года, искусственный интеллект стал официальной причиной 40 % всех сокращений в технологическом секторе Соединенных Штатов Америки.

Наиболее открытой в своей стратегии оказалась корпорация Oracle, которая первой среди технологических гигантов официально признала связь между ИИ и увольнениями в федеральной отчетности. В июне 2026 года компания раскрыла данные о сокращении 21 000 сотрудников, что составляет примерно 13 % ее глобального штата. Руководство объяснило этот шаг переходом на автоматическую генерацию кода, что позволило формировать меньшие и более продуктивные инженерные группы.

Внедрение и развертывание технологий ИИ в наших операциях привели и могут в дальнейшем приводить к сокращению нашей рабочей силы,

– написала корпорация Oracle в годовом отчете.

Amazon демонстрирует не менее агрессивную политику, сочетая массовые увольнения с колоссальными инвестициями в инфраструктуру. В конце 2025 года компания сократила около 14 000 корпоративных должностей, а уже в январе 2026 года добавила к этому списку еще 16 000 сотрудников. В целом за последние два года штат гиганта электронной коммерции сократился на 27 000 человек. Руководство Amazon подчеркивает, что автоматизация позволяет бизнес-подразделениям работать эффективнее с меньшим количеством сотрудников.

Масштабы сокращений у других лидеров отрасли

Ситуация в Intel выглядит особенно критичной, поскольку компания борется не только за автоматизацию, но и за выживание в полупроводниковой гонке. В течение 2024–2026 годов корпорация сократила более 25 000 рабочих мест, уменьшив общую численность штата с 125 000 до менее чем 100 000 человек. Основной удар пришелся на менеджмент среднего звена и подразделения облачных технологий, а высвобожденные средства компания направила на расширение производства ИИ-процессоров.

Microsoft также проводит многоэтапную реструктуризацию. После увольнения 15 000 сотрудников в 2025 году компания предложила добровольный выкуп контрактов еще 8 000 ветеранам отрасли в апреле 2026 года. Всего за последний год Microsoft сократила около 28 000 должностей, сосредоточившись на строительстве дата-центров, на которое планирует потратить 80 миллиардов долларов США.

Не остались в стороне и другие крупные игроки:

Meta: в мае 2026 года уволила 8 000 сотрудников (около 10,0 % штата), одновременно переведя 7 000 других специалистов на новые направления в сфере ИИ.

Salesforce: сократила около 5 000 должностей, поскольку ИИ-агенты платформы Agentforce начали обрабатывать до 50,0 % всех клиентских запросов.

Cisco: сократила более 10 000 рабочих мест в течение двух лет, в том числе 4 000 в мае 2026 года.

Dell Technologies: в 2026 году уволила около 10,0 % своего штата, что после сокращения 12 500 человек в 2024 году довело общее число уволенных до 23 500 сотрудников.

Эта тенденция вышла далеко за пределы ИТ-сферы. Банковские гиганты Citigroup и HSBC объявили о планах сократить по 20 000 рабочих мест каждый в рамках долгосрочной трансформации с использованием искусственного интеллекта. Даже лидер логистики UPS сократил 78 000 должностей, внедряя автоматизацию в свои сортировочные центры и административные процессы.

Эти цифры подтверждают, что ИИ стал не просто инструментом роста, а главным механизмом радикального снижения затрат на человеческий капитал.

Какова ситуация в Украине: кейсы MacPaw и Ringostat

Мы поговорили с представителями двух украинских компаний – MacPaw и Ringostat, чтобы выяснить, насколько украинский рынок труда уже ощутил влияние искусственного интеллекта. В отличие от США и Западной Европы, где большие корпорации увольняют тысячи сотрудников и все чаще объясняют это автоматизацией, в Украине картина пока выглядит иначе.

В MacPaw не согласны с тезисом о том, что ИИ уже начал вытеснять молодых специалистов с рынка труда. Наоборот, там считают, что современные инструменты открывают новые возможности для быстрого вхождения в профессию и освоения новых направлений. По словам Research Manager компании Марии Гирной, автоматизация действительно берет на себя часть рутинных задач, которые раньше выполняли джуниоры, но это не означает сокращения спроса на начинающих специалистов.

Если есть софт-скилы, ответственность, инициативность, желание развиваться и базовые знания – работа с ИИ только расширяет возможности для джуниоров,

– отмечает Мария Гирная.

В компании подчеркивают, что продолжают активно работать со студентами и стажерами. MacPaw сотрудничает с Украинским католическим университетом, Киево-Могилянской академией, КПИ, Киевской школой экономики и Массачусетским технологическим институтом, привлекая молодых специалистов к реальным проектам. Более того, по словам Гирной, доля джуниоров в команде за последние годы даже выросла.

Подобной позиции придерживаются и в Ringostat. Генеральный директор компании Александр Рубан считает, что говорить о вытеснении джуниоров пока рано. По его мнению, искусственный интеллект берет на себя именно те задачи, с которых традиционно начинали карьеру молодые специалисты: базовый анализ данных, написание простого кода, тестирование или поддержка клиентов. Однако это лишь повышает требования к кандидатам.

Нужен junior, который умеет работать с ИИ, а не тот, кто конкурирует с ним в выполнении тех же рутинных задач,

– объясняет Рубан.

Представители обеих компаний также обращают внимание на существенные различия между украинским рынком и ситуацией на Западе. По мнению Марии Гирной, массовые увольнения в США и Европе начались еще до бурного развития генеративного искусственного интеллекта, а сам ИИ часто используется как удобное оправдание для оптимизации расходов и устранения последствий чрезмерного найма во время пандемии.

В Ringostat также считают, что не стоит автоматически связывать все сокращения с внедрением нейросетей. По словам Александра Рубана, для многих больших корпораций искусственный интеллект стал лишь одним из поводов для реструктуризации бизнеса.

В то же время украинский рынок остается значительно меньше по масштабам и поэтому не демонстрирует подобных волн сокращений.

По данным DOU, на которые ссылается руководитель Ringostat, лишь 5% украинских ИТ-специалистов, потерявших работу, связывают это непосредственно с заменой их роли искусственным интеллектом. Основными причинами остаются внутренняя оптимизация и финансовые трудности компаний.

Важно и то, что ни MacPaw, ни Ringostat не проводили увольнений из-за внедрения ИИ. В MacPaw рассказывают, что делают ставку не на сокращение персонала, а на адаптацию всей организации к новым инструментам. Весной компания провела внутренний AI-спринт, в ходе которого сотрудники различных направлений создавали собственные решения на базе искусственного интеллекта и автоматизировали часть рабочих процессов.

Мы продолжаем сознательно менять требования к должностям так, чтобы использование ИИ было естественной частью работы, а не чем-то особенным. Ответственность всегда же остается за людьми,

– подчеркивает Мария Гирная.

В Ringostat также не увольняли сотрудников из-за автоматизации. Вместо этого компания создала новые направления, связанные с искусственным интеллектом. В частности, появились команды Product Initiative Lab и AI Productivity Team, а также отдельная должность Head of AI. При этом большинство специалистов для новых проектов компания находит внутри собственной структуры.

У нас вообще нет цели заменить людей AI-агентами – есть задача повысить производительность в разы без потери качества,

– подчеркивает Александр Рубан.

Если же смотреть на перспективу ближайших 5–10 лет, обе компании настроены скорее оптимистично. В MacPaw убеждены, что искусственный интеллект создаст много новых профессий и трансформирует существующие, хотя главным вызовом считают не количество рабочих мест, а то, как изменится содержание работы людей и их когнитивные навыки. В Ringostat также ожидают не сокращения общего количества вакансий, а изменения требований к сотрудникам.

Я не верю в сценарий "ИИ уничтожит работу". Я верю в сценарий "ИИ изменит то, за что платят людям" – и к этому лучше готовиться сейчас, а не когда двери уже закроются,

– подытоживает руководитель Ringostat.

Почему автоматизация не оправдала ожиданий на Западе

Несмотря на огромный ажиотаж и ожидания, для западных компаний все закончилось довольно быстро. Компании, которые еще год назад громко увольняли персонал, полагаясь на искусственный интеллект, сегодня вынуждены вновь открывать те же вакансии и нанимать людей обратно.

По данным исследования консалтинговой фирмы Robert Half, почти треть американских менеджеров по подбору персонала уже вернула специалистов на должности, которые ранее были сокращены из-за внедрения автоматизации. Об этом сообщает Hager Executive Search в своем аналитическом отчете.

Главной причиной такого разворота стало резкое падение качества процессов. Алгоритмы оказались способны стабильно выполнять лишь около 60% рутинных задач. Остальные 40% работы требуют контекстуального мышления, эмпатии и способности принимать сложные решения, что пока не под силу машинам.

Наиболее ярким примером стала шведская финтех-компания Klarna, которая в 2024 году заменила 700 агентов службы поддержки искусственным интеллектом. Уже через год руководство признало, что погоня за низкой себестоимостью привела к ухудшению качества обслуживания, поскольку ИИ не мог справиться со сложными финансовыми запросами и эмоционально напряженными ситуациями.

Стоимость была слишком доминирующим фактором при организации этого процесса, и в результате мы получили низкое качество, что недопустимо,

– прокомментировал в свое время генеральный директор Klarna Себастьян Семятковский.

Экономическая ловушка "токенового шока"

Еще одним фактором, заставившим бизнес пересмотреть ставку на нейросети, была их неожиданно высокая стоимость. Оказалось, что цифровой труд не всегда дешевле человеческого.

Компании столкнулись с так называемым "токенным шоком": расходы на облачные вычисления и API-запросы к языковым моделям растут неконтролируемо и трудно поддаются аудиту. В отличие от фонда оплаты труда, который является прогнозируемым, счета за использование ИИ могут внезапно исчерпать годовой бюджет за считанные месяцы.

Показательным стал кейс компании Uber, где более 5 000 инженеров начали использовать ИИ-инструмент для написания кода Claude Code. Из-за высокой интенсивности запросов компания полностью исчерпала свой годовой ИИ-бюджет на 2026 год всего за четыре месяца. Расходы на одного специалиста составляли от 500 до 2 000 долларов США ежемесячно, что вынудило руководство срочно ввести ограничения.

С подобными проблемами столкнулись Microsoft и Walmart, которые были вынуждены отменить политику неограниченного доступа сотрудников к токенам из-за катастрофического роста операционных расходов.

Стоимость вычислений значительно превышает расходы на сотрудников,

– заявил вице-президент Nvidia Брайан Катанзаро.

Термодинамика против алгоритмов

Ученые подкрепляют эти выводы экономическими и даже биологическими аргументами. Человеческий мозг – чрезвычайно эффективная система, потребляющая энергию, эквивалентную работе слабой лампочки – около 2 000 килокалорий в сутки. В то же время ИИ-системы, способные делать аналогичные логические выводы в реальном времени, требуют мегаватт электроэнергии и колоссальных затрат на водяное охлаждение серверов.

Исследование MIT 2024 года подтверждает этот парадокс: автоматизация экономически оправдана лишь в 23% ролей, где зрение является ключевым элементом работы; в остальных 77% случаев человек остается значительно более дешевым ресурсом.

Кроме того, системы ИИ страдают от "эффекта накопления ошибок". Если цепочка автоматизации состоит из десяти шагов, каждый из которых точен на 85%, то общая вероятность успешного завершения всего процесса составляет лишь около 20%. Это вынуждает компании создавать новые высокооплачиваемые должности "наблюдателей за ботами", чья работа заключается в исправлении ошибок алгоритмов.

Фактически, вместо полной замены людей индустрия перешла к модели, где человек становится крайне необходимым контролером, без которого автоматизированные системы становятся слишком уязвимыми и дорогостоящими.