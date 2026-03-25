ChatGPT теперь подскажет, брать ли зонтик: в сервисе появился прогноз погоды до 10 дней
- В ChatGPT появилась функция прогноза погоды до 10 дней через интеграцию с AccuWeather.
- OpenAI прекратила развитие проекта Sora и ограничила генерацию видео в ChatGPT, сосредоточившись на улучшении алгоритмов поиска.
В ChatGPT появилась новая возможность получать прогноз погоды на срок до 10 дней. Она работает через подключение сервиса AccuWeather как отдельного приложения. Интеграция позволяет получать актуальные погодные данные, предупреждения и аналитику на основе исторической информации.
О новом функционале рассказало издание Android Authority. Речь идет не о внутреннем обновлении самой модели искусственного интеллекта, а о подключении специального приложения, которое является внешним источником данных.
Смотрите также OpenAI объединит свои ключевые сервисы в одно суперприложение
Как работает новая интеграция с погодным сервисом?
Компания AccuWeather представила специальное приложение для ChatGPT, которое добавляет в чат-бот информацию о текущей погоде, прогноз на ближайшие 10 дней, официальные метеорологические предупреждения и данные с учетом исторических наблюдений.
По замыслу разработчиков, это должно помочь пользователям точнее планировать поездки, прогулки и другие активности, а также уменьшить риск ошибок в ответах искусственного интеллекта относительно погодных условий, о чем говорится в релизе AccuWeather.
Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно подключить приложение AccuWeather к своему профилю в ChatGPT. После активации доступа пользователь оформляет запрос через символ @ – выбирает сервис из списка и вводит команду, которую должно обработать погодное приложение.
Изменения в OpenAI
- Перед этим OpenAI сообщила о прекращении развития проекта Sora. В то же время компания планирует ограничить возможность генерации видео в ChatGPT – она останется доступной только в платных тарифах и через сторонние инструменты, работающие через API.
- Вместе с тем компания "убила" еще одну фишку ChatGPT. OpenAI отказалась от функции Instant Checkout из-за недостаточной гибкости. Вместо этого разработчики сосредоточатся на улучшении алгоритмов поиска и сравнения товаров. Таким образом OpenAI меняет формат онлайн-шопинга в приложении.