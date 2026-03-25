ChatGPT тепер підкаже, чи брати парасольку: у сервісі з'явився прогноз погоди до 10 днів

У ChatGPT з'явилася нова можливість отримувати прогноз погоди на термін до 10 днів. Вона працює через підключення сервісу AccuWeather як окремого застосунку. Інтеграція дозволяє отримувати актуальні погодні дані, попередження та аналітику на основі історичної інформації.

Про новий функціонал розповіло видання Android Authority. Мова йде не про внутрішнє оновлення самої моделі штучного інтелекту, а про під'єднання спеціального застосунку, який є зовнішнім джерелом даних.

Як працює нова інтеграція з погодним сервісом?

Компанія AccuWeather представила спеціальний застосунок для ChatGPT, який додає в чат-бот інформацію про поточну погоду, прогноз на найближчі 10 днів, офіційні метеорологічні попередження та дані з урахуванням історичних спостережень.

За задумом розробників, це має допомогти користувачам точніше планувати поїздки, прогулянки та інші активності, а також зменшити ризик помилок у відповідях штучного інтелекту щодо погодних умов, про що мовиться в релізі AccuWeather.

Щоб скористатися новою функцією, потрібно підключити застосунок AccuWeather до свого профілю в ChatGPT. Після активації доступу користувач оформлює запит через символ @ – обирає сервіс зі списку та вводить команду, яку має обробити погодний застосунок.

