Про новий функціонал розповіло видання Android Authority. Мова йде не про внутрішнє оновлення самої моделі штучного інтелекту, а про під'єднання спеціального застосунку, який є зовнішнім джерелом даних.

Як працює нова інтеграція з погодним сервісом?

Компанія AccuWeather представила спеціальний застосунок для ChatGPT, який додає в чат-бот інформацію про поточну погоду, прогноз на найближчі 10 днів, офіційні метеорологічні попередження та дані з урахуванням історичних спостережень.

За задумом розробників, це має допомогти користувачам точніше планувати поїздки, прогулянки та інші активності, а також зменшити ризик помилок у відповідях штучного інтелекту щодо погодних умов, про що мовиться в релізі AccuWeather.

Щоб скористатися новою функцією, потрібно підключити застосунок AccuWeather до свого профілю в ChatGPT. Після активації доступу користувач оформлює запит через символ @ – обирає сервіс зі списку та вводить команду, яку має обробити погодний застосунок.

