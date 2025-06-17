В глубинах океана нашли сотни гигантских вирусов, которых наука ранее не видела

В океанических водах ученые обнаружили сотни новых гигантских вирусов, которые могут существенно влиять на морскую жизнь и биохимические процессы в экосистемах.

Детали открытия

Международная группа исследователей, в состав которой входили морской биолог Бенджамин Минч и вирусолог Мохаммад Монируззаман из Университета Майами, обнаружила 230 новых гигантских вирусов в образцах воды из разных регионов Мирового океана. Для этого команда использовала современное программное обеспечение, которое позволяет анализировать генетический материал микроорганизмов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature npj Viruses.

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Эти вирусы особенно интересны, потому что могут заражать протистов – одноклеточных существ вроде водорослей, амеб и жгутиковых, которые являются ключевыми компонентами морских пищевых цепей. Их изучение помогает понять, как в будущем можно будет предсказывать или контролировать цветение водорослей, которое уже сейчас угрожает здоровью людей в прибрежных регионах.



Один из обнаруженных вирусов, Pandoravirus salinus / Фото IGS CNRS-AMU

В ходе исследования было идентифицировано также 569 новых функциональных белков, девять из которых связаны с фотосинтезом. Это указывает на то, что вирусы могут влиять на метаболизм своих хозяев и даже использовать фотосинтетические процессы для получения энергии.

По словам Минча, часть вирусов содержит гены, которые ранее считались присущими исключительно клеточным организмам, в частности те, отвечающие за углеродный обмен и фотосинтез. Это означает, что гигантские вирусы могут существенно изменять метаболизм инфицированных клеток и, соответственно, влиять на всю морскую биогеохимию.

Обнаруженные вирусы были отнесены к двум уже известным порядкам – Imitervirales и Algavirales. Они отличаются своими стратегиями заражения: первые являются генетически более сложными и потенциально способными выживать в организмах разного типа.

Ученые говорят, что мы только начали раскрывать вирусное разнообразие океанов. В каждой капле морской воды – бесчисленное количество вирусов, которые играют важную роль в жизни экосистем. Новые методы, такие как те, что были использованы в этом исследовании, помогают лучше картографировать этот невидимый мир, который может иметь значение даже для мониторинга загрязнений и распространения патогенов.