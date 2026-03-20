Ученые искали "мертвое" дно океана, а наткнулись на целый неизвестный мир

Глубоководная экспедиция у побережья Аргентины принесла неожиданные результаты. Вместо почти безжизненного дна исследователи зафиксировали богатое многообразие организмов, среди которых десятки потенциально новых видов и редкие обитатели океанских глубин.

Научная экспедиция, работавшая в водах вблизи Аргентины, обнаружила значительно более сложную и богатую экосистему, чем ожидали исследователи. Миссию проводили на борту исследовательского судна Falkor (too) Института океана Шмидта, известного предыдущими открытиями – от антарктических кальмаров до новых видов осьминогов, рассказывает Daily Galaxy.

Основной целью было исследовать так называемые холодные источники – участки морского дна, где химические выбросы поддерживают жизнь микроорганизмов и формируют уникальные экосистемы.

Несмотря на то, что команда смогла найти лишь один активный участок такого источника, дальнейшие наблюдения показали значительно более широкое распространение жизни. Организмы были рассеяны по большой территории морского дна, что свидетельствует о сложных связях между экосистемами и ставит под сомнение предыдущие представления об изолированности таких зон.

Что скрывает аргентинское глубоководье?

Руководитель исследования Мария Эмилия Браво отметила, что ученые не ожидали увидеть столь высокий уровень биоразнообразия в глубоководных районах Аргентины. По ее словам, одновременное наблюдение различных видов, функционирования экосистем и их взаимосвязанности стало уникальным опытом. Она отметила, что открытие только открывает новые возможности для исследования морского биоразнообразия страны.

Одним из ключевых результатов стало выявление 28 потенциально новых для науки видов. Среди них – морские улитки, морские ежи, актинии и различные виды червей. Значительную часть этих организмов зафиксировали в большом коралловом рифе, сформированном видом Bathelia candida.

Густые скопления глубоководных кораллов и организмов / Schmidt Ocean Institute

По оценкам Института океана Шмидта, это самый большой известный риф такого типа, который занимает территорию почти размером с Ватикан. Он служит естественным "каркасом" для целого сообщества морских существ, демонстрируя, насколько сложные экосистемы могут формироваться даже в темных глубинах океана.

Исследователи также смогли зафиксировать редкие кадры так называемой фантомной медузы Stygiomedusa gigantea – вида, который крайне редко попадает в поле зрения ученых. Эта медуза может вырастать до размеров школьного автобуса, что делает ее одной из крупнейших известных медуз в мире.

Еще одним важным открытием стало первое зафиксированное в Аргентине "падение кита" на глубине около 3,9 километра. Останки животного превратились во временную экосистему, обеспечивающую пищей и средой обитания акул, крабов и других морских организмов.

Исполнительный директор Института океана Шмидта Джйотика Вирмани отметила, что каждая новая экспедиция в глубины демонстрирует – океан полон жизни не менее, чем суша. Она напомнила, что примерно 98% жизненного пространства на планете приходится именно на океаны, поэтому подобные исследования открывают новые горизонты для науки и помогают лучше понять строение морских экосистем.