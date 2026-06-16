Золото, серебро и тысячи артефактов: случайная находка под дорогой удивила археологов

Строительство новой дороги в Чехии неожиданно привело археологов к масштабной находке. Под слоем земли веками скрывалось крупное поселение, в котором сохранились тысячи артефактов и следы активной жизни древней цивилизации.

Об уникальной находке сообщил Музей Восточной Богемии в Градец-Кралове, археологи которого работали совместно с Университетом Градец-Кралове и организацией Archaia Praha. Исследователи обнаружили чрезвычайно большое поселение латенской культуры недалеко от города Градец-Кралове на северо-востоке Чехии.

Смотрите также Загадка тысячелетней давности: посреди поля в Словакии нашли 77 обезглавленных скелетов

Археологи наткнулись на памятник во время подготовительных работ к строительству автомагистрали D35. Первые признаки поселения они зафиксировали еще в 2023 году во время обследования территории будущей дороги, после чего раскопки продолжались в течение двух лет.

Руководитель исследования Матоуш Голас рассказал Чешскому телевидению, что уже первые найденные предметы показали масштаб открытия. По его словам, без строительства автомагистрали это поселение могло бы оставаться неизвестным еще очень долго.

Одно из крупнейших кельтских поселений Центральной Европы

Площадь памятника составляет около 25 гектаров. Для сравнения, большинство известных поселений железного века в этом регионе занимают всего 1–2 гектара. Именно поэтому эксперты называют находку одним из крупнейших кельтских археологических памятников Центральной Европы.

Музей Восточной Богемии датировал период наибольшего расцвета поселения вторым веком до нашей эры. Это произошло еще до появления так называемых оппидумов — крупных укрепленных центров, характерных для более позднего этапа кельтской истории.

Панорамный вид на место раскопок в городе Градец-Кралове (Чехия) / Фото: Людмила Немцова, Университет Градец-Кралове

Особое внимание ученых привлекло отсутствие оборонительных сооружений. Археологи обнаружили жилые здания, производственные зоны и, вероятно, один или два культовых комплекса, однако не нашли никаких следов защитных валов или стен. Это свидетельствует о том, что поселение развивалось прежде всего как ремесленный, торговый и, возможно, религиозный центр.

По оценкам музея, его значение могло быть сопоставимо с крупными центральными поселениями, которые существовали в регионе Среднего Дуная и на территории современной южной Германии.

Золотые монеты, янтарь и тысячи артефактов

Среди самых ценных находок археологи обнаружили золотые и серебряные кельтские монеты, штампы для их чеканки, украшения, стеклянные изделия, фрагменты зеркал, металлическую посуду и большое количество керамики.

Кельтская золотая монета, найденная во время раскопок в Градец-Кралове / Фото Музей Восточной Богемии в Градец-Кралове

Особый интерес вызвал балтийский янтарь. Его наличие подтверждает, что поселение участвовало в международных торговых связях. Исследователи связывают его с историческим Янтарным путем, который соединял Балтийский регион со Средиземноморьем.

Древние стеклянные бусины, обнаруженные в поселении / Фото Музей Восточной Богемии в Градец-Кралове

Также археологи обнаружили многочисленные следы ремесленного производства. Остатки мастерских и инструментов свидетельствуют о том, что здесь работали представители различных специальностей, изготавливавшие товары не только для местных жителей, но и для более широких торговых сетей.

Музей охарактеризовал поселение как надрегиональный центр производства и торговли. На это указывают не только монеты из драгоценных металлов, но и признаки изготовления высококачественной керамики.

Почему эта находка так важна

Масштаб открытия поражает даже опытных археологов. По разным оценкам, во время раскопок исследователи собрали от 13 тысяч до 22 тысяч пакетов с артефактами. Вероятно, цифры отражают разные этапы каталогизации материалов, однако в любом случае речь идет об одной из крупнейших коллекций находок такого типа в регионе.

Не менее важным оказалось состояние сохранности памятника. Археологи отмечают, что территория почти не пострадала от интенсивного сельского хозяйства или деятельности так называемых "черных копателей". Благодаря этому они получили возможность исследовать культурные слои латенского периода практически в первозданном виде.

Верхние слои почвы сохранили необычно высокую концентрацию артефактов и информации об организации поселения. Это позволяет реконструировать не только отдельные предметы быта, но и образ жизни его обитателей, структуру застройки и экономическую деятельность.

Кто построил это поселение

Исследователи предполагают, что поселение могли основать бои – кельтский народ, с которым традиционно связывают происхождение названия Богемия. В то же время археологи пока не считают эту версию окончательно доказанной.

Томаш Мангель, доцент Университета Градец-Кралове и специалист по археологии железного века, отмечает, что современные данные позволяют говорить лишь о традиционной связи региона с боями. Окончательные выводы относительно конкретных основателей поселения требуют дополнительных исследований.

Известно лишь, что поселение прекратило свое существование примерно в I веке до нашей эры. На данный момент у археологов нет доказательств его уничтожения в результате войны или завоевания. Они предполагают, что упадок могли вызвать экономические изменения, трансформация торговых маршрутов или экологические факторы.

Полевой этап раскопок уже завершился, однако ученые продолжают каталогизировать и анализировать тысячи найденных артефактов. Эта работа может еще много лет открывать новые подробности о жизни кельтов в Центральной Европе более 2200 лет назад.