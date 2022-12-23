Используете LastPass? Хакеры украли ваши данные и зашифрованные пароли

История с хакерскими атаками на LastPass получила продолжение. Компания все это время анализировала ситуацию и, наконец, объявила, что злоумышленники похитили зашифрованные копии паролей клиентов и других конфиденциальных данных. Однако волноваться рано.

Первую атаку на LastPass осуществили в августе 2022 года. Тогда неизвестные хакеры проникли внутрь корпоративной файловой системы, в частности в среду разработки, и украли несколько частей исходного кода сервиса, а также некоторую техническую информацию. Компания заверила, что данные пользователей не пострадали.

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Что теперь известно

Вторая кибератака на сервис хранения паролей, судя по всему, произошла в последние дни ноября и была успешнее. Хакерам удалось завладеть именами пользователей и паролями, платежными и IP-адресами, а также телефонными номерами, защищенными заметками и заполненными формами.

Несмотря на это, все данные клиентов компания хранила в зашифрованном виде. Для этого используется специальный криптографический ключ, без которого у хакеров практически нет шанса прочесть полученную информацию. Сам ключ создает клиент, а компания не знает и не сохраняет его.

Злоумышленник может попытаться использовать грубую силу, чтобы угадать ваш главный пароль и расшифровать данные хранилища. Благодаря методам хеширования и шифрования, которые мы используем для защиты наших клиентов, было бы чрезвычайно сложно попытаться подобрать мастер-пароль грубой силой для тех клиентов, которые придерживаются наших лучших практик по паролям,

– написали разработчики.

Они добавляют, что "понадобятся миллионы лет, чтобы угадать ваш главный пароль, используя общедоступную технологию взлома паролей".

Компания LastPass на всякий случай предупредила клиентов, что они могут стать мишенью для социальной инженерии, попыток фишинга или других методов с целью выяснить мастер-пароль.