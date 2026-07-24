Литовские ученые разрабатывают специальные материалы, способные противостоять взрывам: где их будут применять

В Литве ученые тестируют новое поколение композитных материалов, призванных защищать людей и инфраструктуру от ударов и взрывов. В лабораториях VILNIUS TECH материалы проверяют не только в экстремальном температурном диапазоне, но и под реальной взрывной нагрузкой. Часть исследований уже выходит за пределы испытательных стендов и переходит в стадию полевых испытаний.

Как проверяют прочность материалов?

На специальном динамическом стенде на материал воздействуют энергией в 200 джоулей. По словам исследователей, которых цитирует литовское издание Verslo žinias, эту нагрузку можно сравнить либо с ударом пули из автомата, либо с падением 100-килограммового груза с высоты двух метров. После этого специалисты наблюдают, как именно образец деформируется, раскалывается и поглощает энергию удара.

Можно увидеть, как этот материал разрушается, как работают отдельные его слои, если речь идет о композитном материале. Именно такие данные нам и нужны, чтобы создать надежный защитный элемент: модуль, щит или что-либо еще, где возможны удары,

– говорит доцент кафедры металлических и композитных конструкций VILNIUS TECH Арвидас Римкус.

Композитный материал состоит из нескольких компонентов, которые вместе дают лучший результат, чем каждый в отдельности. Именно поэтому такие образцы могут быть легкими, прочными и в то же время лучше рассеивать энергию взрыва или удара.

Испытания проводятся не только в лаборатории. Динамический стенд позволяет проверять материалы в диапазоне от 70 градусов мороза до 150 градусов жары, чтобы понять, как они ведут себя при разных температурах и насколько близко это приближает модель к реальным условиям.

Очень важны и реальные условия – взрывы, неконтролируемые осколки, поэтому мы начали предварительные исследования также с использованием реальных взрывчатых веществ. На полигоне мы испытываем композитные материалы и другие материалы под действием настоящей взрывной волны,

– рассказывает исследователь VILNIUS TECH Повилас Дабрила.

По данным источника, часть испытаний уже проводится с использованием реальных взрывчатых веществ. Это позволяет проверить, как материалы ведут себя не в теории, а под воздействием реальной взрывной волны и неконтролируемых осколков.

Разработка взрывостойких материалов – лишь одно из направлений более широкой национальной инициативы, в рамках которой ученые ищут новые подходы к защите людей, техники и инфраструктуры. Именно такие испытания должны показать, где композиты могут быть наиболее эффективными в практическом применении.

В случае нападения России эти разработки могут пригодиться для защиты зданий и военных. Вполне вероятно, что их смогут опробовать и в Украине.