В monobank произошел сбой
1 апреля 2024, 13:54Читати новину українською
Источник:Олег Гороховский
Первого апреля пользователи приложения monobank столкнулись со сбоем. Сооснователь компании Олег Гороховский прокомментировал ситуацию.
Что произошло
Сейчас сообщается о недоступности приложения monobank. При попытке открытия программа переходит к длительной загрузке, после чего выдает ошибку.
Сбой в monobank / Скриншот 24 Канала
Немного упали. Извиняюсь,
– написал Олег Гороховский в своем телеграме.
При этом он не назвал причин сбоя.
Напомним, последний сбой случился в приложении monobank 3 марта, однако его быстро устранили.