В monobank произошел сбой

Первого апреля пользователи приложения monobank столкнулись со сбоем. Сооснователь компании Олег Гороховский прокомментировал ситуацию.

Что произошло

Сейчас сообщается о недоступности приложения monobank. При попытке открытия программа переходит к длительной загрузке, после чего выдает ошибку.



Сбой в monobank / Скриншот 24 Канала

Немного упали. Извиняюсь,

– написал Олег Гороховский в своем телеграме.

При этом он не назвал причин сбоя.

Напомним, последний сбой случился в приложении monobank 3 марта, однако его быстро устранили.