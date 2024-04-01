В monobank произошел сбой

1 апреля 2024, 13:54
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Олег Гороховский

Первого апреля пользователи приложения monobank столкнулись со сбоем. Сооснователь компании Олег Гороховский прокомментировал ситуацию.

Что произошло

Сейчас сообщается о недоступности приложения monobank. При попытке открытия программа переходит к длительной загрузке, после чего выдает ошибку.


Сбой в monobank / Скриншот 24 Канала

Немного упали. Извиняюсь,
– написал Олег Гороховский в своем телеграме.

При этом он не назвал причин сбоя.

Напомним, последний сбой случился в приложении monobank 3 марта, однако его быстро устранили.

Автор: Олександр Гайдамашко