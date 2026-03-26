В затопленной пещере нашли десятки черепов, которые раскрыли тайну пропавших обезьян

В затопленной пещере на острове Эспаньола ученые обнаружили уникальное скопление останков вымерших обезьян. Находка помогла восстановить вид и образ жизни вида Antillothrix bernensis, который существовал примерно 10 тысяч лет назад, а также подсказала возможную причину его гибели.

Об этом рассказывает издание Daily Galaxy.

Что рассказали кости о жизни и смерти обезьян?

В Доминиканской Республике исследователи сделали открытие, которое уже называют одним из важнейших для изучения древних приматов Карибского региона. В затопленной пещерной системе Cueva Macho они нашли самую большую на острове коллекцию останков вымершей обезьяны Antillothrix bernensis. Результаты исследования опубликовали в журнале Journal of Human Evolution.

Эспаньола – остров, который сегодня разделен между Доминиканской Республикой и Гаити – считается местом, где окаменелости приматов встречаются крайне редко. Именно поэтому концентрация находок в пещере поразила ученых. В одном месте лежали семь черепов, пять нижних челюстей и многочисленные фрагменты скелета. Такой объем материала для карибских обезьян почти беспрецедентный.

Исследовательница Сиобан Кук из Университета Джонса Хопкинса объяснила, что большое количество хорошо сохранившихся черепов позволяет не только описать анатомию вида в деталях, но и сравнить отдельных особей между собой. Обычно ученым приходится работать только с единичными находками, что сильно ограничивает возможности анализа.

Что интересного открыли ученые?

Чтобы лучше понять, как выглядели эти животные, ученые создали трехмерные модели черепов. Одним из выводов стало то, что самцы и самки Antillothrix bernensis были примерно одинаковыми по размеру и весили до двух килограммов.

Такая особенность может свидетельствовать о слабой конкуренции между самцами и другом социальном устройстве – предположительно, эти обезьяны жили небольшими семейными группами, где вместе держались родители и потомство.

Несколько изображений реконструированных черепов Antillothrix bernensis / Фото Journal of Human Evolution

Отдельные подсказки дало и строение зубов. Закругленная форма коронок и небольшие клыки намекают на преимущественно фруктовую диету. Это позволяет отнести вид к приматам-фруктоидам, которые питались плодами и, вероятно, обитали на деревьях.

Сравнение ископаемых и современных зубов приматов крупным планом / Фото Journal of Human Evolution

В то же время главной загадкой оставался вопрос: как несколько особей оказались глубоко в пещере. Версия о случайном падении выглядит маловероятной, ведь эти животные были приспособлены к жизни среди веток. Подсказку дали сами кости. У части черепов отсутствуют участки челюстей, причем повреждения напоминают следы от сов.

Жертвы доисторической охоты

По словам Кук, во время поедания добычи совы часто выедают жевательную мышцу, прикрепленную к челюсти, и оставляют характерные повреждения. Такие же следы обнаружили и на останках Antillothrix bernensis. Это натолкнуло исследователей на мысль, что этих обезьян могла поймать гигантская сова, которая сейчас также вымерла. Вероятно, хищник приносил добычу в пещеру, где и накапливались кости.

Подобные находки уже случались в других пещерах острова, что укрепляет гипотезу о роли крупных хищных птиц в исчезновении части местной фауны. Исследователи отмечают, что такие открытия помогают лучше понять прошлое биоразнообразия Карибского региона и оценить уязвимость современных видов.