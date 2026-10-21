В Сахаре обнаружили загадочный каменный монумент возрастом в тысячи лет

Археологи исследовали каменный монумент длиной 54,5 метра в Западной Сахаре и обнаружили под ним сохранное захоронение. Его возраст составляет около 4400 лет. Это первые прямые датировки для памятников данного типа.

Что это за сооружение и где его обнаружили?

В одном из самых засушливых регионов Западной Сахары от овальной насыпи на восток тянутся два длинных ряда камней. Такая форма не похожа на обычные доисторические гробницы. Ученые называют ее "антенным тумулусом", пишет Arkeonews.

Этот монумент расположен в местности Вади Лаваш эль Телли и имеет длину 54,5 метра от края до края. Подобные сооружения встречаются в разных частях Северной Африки, но до сих пор исследователи не могли установить, когда их возвели и для чего использовали. Теперь ответы появились в исследовании, опубликованном журналом African Archaeological Review.

Международная команда под руководством Жоакима Солера из Каталонского института исследований культурного наследия изучила конструкцию монумента и проанализировала человеческие останки, найденные в его внутренней части. Два радиоуглеродных датирования определили возраст захоронения в промежутке от 4417 до 4100 лет назад. Так, ученые впервые получили абсолютную хронологию для этого типа монументов в Атлантической Сахаре.

Как устроен монумент?

Сооружение состоит из двух частей. На западном краю расположена овальная насыпь размером примерно 12,5 на 10 метров. На восток через гравийную равнину тянутся два вытянутых ряда известняковых блоков. Вместе они и создают характерный вид "антенны".



Аэрофотоснимок каменного памятника / Фото African Archaeological Review

Строители использовали местный девонский известняк. Плиты и блоки они укладывали прямо на землю без раствора. Хотя вся конструкция простирается на более чем 54 метра, насыпь поднимается не выше чем на три метра. Поэтому, вероятно, небольшая группа людей могла возвести ее без специального оборудования для обработки камня.

Оба каменных "крыла" ориентированы примерно на 102 градуса от географического севера. Подобные направления ранее наводили на мысль, что некоторые сахарские монументы имели астрономическое значение. Однако исследователи подчеркивают, что для сооружения Лаваш эль Телли такая функция не доказана.

Что нашли под камнями?

Раскопки показали тщательно защищенную погребальную камеру под внешним известняковым покрытием насыпи. Большие каменные плиты образовывали внутреннюю защитную конструкцию, а под ней археологи обнаружили останки одного человека. Погребение не имело следов вскрытия или повторного использования, поэтому ученые смогли увидеть его первоначальное устройство.

Умершего положили на спину вдоль оси север – юг: голова была направлена на юг, а ноги согнуты и отведены в сторону. По состоянию зубов исследователи предположили, что человеку было примерно 25–35 лет. Из-за плохой сохранности скелета определить пол не удалось.

Единственными артефактами рядом с останками стали четыре маленькие круглые бусинки из скорлупы страусиных яиц. Ученые полагают, что они могли входить в состав личных украшений. Характерной керамики, орудий труда или других предметов, которые помогли бы определить культурную принадлежность человека, в захоронении не было.

Определить возраст было непросто. В костях не хватало сохранившегося коллагена для обычного радиоуглеродного датирования, поэтому попытки 2018 года не увенчались успехом. В 2025 году исследователи проанализировали минеральный состав двух образцов костей. Результаты совпали и показали возраст от 4417 до 4100 календарных лет до настоящего времени.



Этапы раскопок погребального памятника / Фото African Archaeological Review

Что это означает для изучения доисторической Сахары?

Новая хронология вписывает антенные тумулусы в более широкую традицию каменных погребальных монументов, которая развилась в Западной Сахаре в позднем неолите. Схожие сооружения встречаются на юге Марокко и в Мавритании. Другие формы, в частности гробницы в виде полумесяца, распространены по всему региону.

Результаты указывают на то, что антенные тумулусы частично существовали в то же время, что и некоторые гробницы в форме полумесяца. Это дает исследователям более прочную основу для сравнения различных погребальных традиций и отслеживания того, как менялось отношение к умершим в доисторических общинах Сахары.

Поблизости находится еще один важный объект. Менее чем в километре от монумента расположена часть комплекса наскального искусства Слугилья Лаваш. Там исследователи зафиксировали 2068 высеченных изображений, разбросанных примерно на 27 километров. Среди них – животные и другие мотивы, связанные с доисторическим населением. Впрочем, ученые предупреждают, что связывать это наскальное искусство с людьми, построившими гробницу, пока нельзя.

Для археологов ценность Лаваш-эль-Телли заключается не только в рекордной длине, но и в том, что сохранилось под камнями. Погребение подтверждает, что по крайней мере одно из этих загадочных сооружений имело погребальное назначение. А его точный возраст теперь служит ориентиром для будущих исследований в других регионах Сахары.