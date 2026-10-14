Против компании OpenAI был подан коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско в связи с использованием личных данных детей для обучения искусственного интеллекта. Истцы утверждают, что чат-бот с помощью манипуляций заставлял несовершеннолетних делиться секретами и фотографиями без согласия родителей.

OpenAI зашла слишком далеко?

Как сообщает издание Futurism, иск был подан от имени двух анонимных подростков в возрасте 12 и 16 лет. В документе отмечается, что разработчики чат-бота безосновательно собирали личную информацию, в частности данные о состоянии здоровья, переживаниях и личных секретах несовершеннолетних, чтобы обучать собственные языковые модели и обогащаться.

В один из эпизодов попала 12-летняя девочка с Гавайев, которая создала аккаунт в ChatGPT в начале этого года. Несмотря на то, что она прямо сообщила чат-боту свой возраст, тот продолжал вести диалоги на глубоко личные темы. Истица делилась своими эмоциональными проблемами, признавалась в пропущенных приемах пищи и даже присылала свои фотографии с просьбой оценить ее внешность. Вместо того чтобы прервать разговор, алгоритм хвалил девочку, называл ее "храброй" и утверждал, что "рад" узнать о ее трудностях.

OpenAI манипулирует детьми, заставляя их делиться своими самыми личными мыслями и изображениями с ChatGPT. Если бы это сделал с ребенком какой-то незнакомец, это вызвало бы возмущение. Для OpenAI это просто обычный бизнес. Закон гласит, что дети не могут отказываться от своих прав без согласия родителей. Мы подали этот иск, чтобы привлечь OpenAI к ответственности за создание предприятия стоимостью в триллион долларов на украденных страхах, надеждах и секретах детей,

– прокомментировал ведущий адвокат истцов Пол Йеттер.

Чего хотят истцы

Официальные правила использования OpenAI запрещают регистрацию пользователям младше 13 лет. Однако истцы подчеркивают, что системы проверки возраста на платформе работают неэффективно. Кроме того, подростки не обязаны понимать сложные юридические формулировки в пользовательских соглашениях. Это совпадает с мнениями других экспертов по безопасности ИИ, которые уже неоднократно критиковали подобные разработки.

Авторы иска требуют, чтобы OpenAI выплатила финансовую компенсацию несовершеннолетним, чьи данные использовались для обучения систем. По мнению юристов, финансовое наказание заставит технологических гигантов более ответственно относиться к безопасности продуктов.

Если OpenAI придется платить за использование данных детей, это в конечном итоге будет стимулировать создание более безопасного продукта,

– добавил руководитель техасского центра EdTech Law Center Энди Лидделл.

Этот процесс развернулся на фоне растущей обеспокоенности по поводу специальной функции "ChatGPT for Teens", которую компания позиционирует как безопасное пространство для подростков, разработанное при участии специалистов по психическому здоровью. Однако независимые проверки указывают на существенные пробелы в безопасности этого инструмента, хотя OpenAI и опровергает подобные выводы.

Все не так однозначно

Представители OpenAI пока не дали официального ответа на запросы журналистов относительно нового судебного иска. Сейчас дело ожидает рассмотрения в федеральном суде, который определит дальнейший ход разбирательства.

Пока неизвестно, происходила ли регистрация детей по их собственному желанию или была намеренно подстроена, чтобы "выбить" деньги из OpenAI. Неясно также, почему эти дети после общения с ИИ вдруг решили подать иск против компании, кому пришла в голову эта идея и т. д. Пока что все выглядит неоднозначно – словно родители или другие взрослые намеренно использовали детей для регистрации и общения с ИИ, дали указания говорить на определенные темы и отправлять фотографии, чтобы потом организовать иск. Вряд ли можно ожидать, что 12-летний ребенок некоторое время общался с ИИ, а затем "прозрел" и вдруг возмутился тем, что его данные использовались для обучения, поскольку он не мог знать, что дальше происходит с этими данными.