Великобритания готовит миссию по уборке космического мусора

Великобритания готовит первую в мире миссию по сбору опасных обломков на орбите Земли. Специальный аппарат с гигантскими механическими клешнями будет вылавливать старые спутники, представляющие угрозу для навигации и связи, и спускать их для сгорания в атмосфере.

Как будет работать космический уборщик на орбите

Как сообщает издание Mirror, запуск амбициозной миссии запланирован на 2029 год с шотландского космодрома Саксаворд. Космический корабль стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов оснастят массивными роботизированными клешнями, с помощью которых он будет захватывать неработающие аппараты на околоземной орбите.

К 2032 году устройство должно утилизировать как минимум два отработанных спутника, спустив их в плотные слои атмосферы, где они безопасно сгорят. Если все удастся, это станет первым в истории случаем, когда один аппарат ликвидирует несколько спутников за одну миссию.

Проблема загрязнения околоземного пространства обостряется буквально с каждым днем. В настоящее время специалисты отслеживают сотни тысяч единиц космического мусора, мчащихся со скоростью более 27 358 километров в час. Неуправляемые обломки создают прямую угрозу для действующего оборудования, от которого зависят системы GPS, связь и прогнозы погоды.

Космический мусор и обломки представляют собой большой и постоянно растущий вызов, но благодаря собственному опыту Великобритания полна решимости возглавить глобальные усилия по очистке космоса. Поддерживая эту первую в мире миссию, мы защитим спутники, лежащие в основе современной жизни – от связи с близкими до предоставления точных прогнозов погоды для безопасности нашей страны,

– прокомментировала министр по делам космоса Великобритании Лиз Ллойд.

В правительстве подчеркивают, что устаревшие объекты угрожают тысячам работающих систем, обеспечивающих повседневные потребности людей и национальную безопасность. Именно поэтому действовать нужно немедленно. Для реализации этого замысла космодром Саксаворд недавно получил 30 миллионов фунтов стерлингов государственного финансирования для поддержки британских возможностей по космическим запускам.

Правительство уже объявило открытый конкурс на выбор имени для нового космического охотника.

Новая индустрия орбитального обслуживания

Проект UK ADR (Active Debris Removal) разрабатывает многоразовый аппарат с возможностью дозаправки, что позволит ему осуществлять очередные уборки и после выполнения первого задания. Эта инициатива является ключевой частью выхода страны в сектор орбитального обслуживания, сбора и производства (ISAM). Эксперты прогнозируют, что в течение следующего десятилетия этот рынок превратится в индустрию с оборотом в один миллиард долларов.

Сегодня космические аппараты остаются преимущественно одноразовыми: когда заканчивается топливо или происходит серьезная поломка, их просто бросают на орбите. Несмотря на сложности, британская космическая стратегия определила разработку технологий ремонта, дозаправки и защиты аппаратов в качестве своего приоритета.

Эта миссия – это гораздо больше, чем просто удаление мусора. Речь идет о развитии возможностей, которые обеспечат будущее обслуживание, сбор и производство на орбите. Технологии, создаваемые в рамках ADR, помогут укрепить позиции Великобритании в авангарде нового поколения космических услуг, одновременно обеспечивая устойчивое будущее для космической деятельности,

– заявила содиректор Космического агентства Великобритании доктор Алиса Банн.

Кто создает передовую технологию

Промышленным партнером космического агентства в этом проекте выступает компания ClearSpace UK. Управляющий директор компании Роб Этчисон отметил, что команда уже объединила инженеров из Соединенного Королевства и стран-союзниц. Следующий этап предусматривает проектирование, строительство и тщательное тестирование аппарата, который сможет безопасно приблизиться к неработающему спутнику и перехватить над ним контроль.

Сохранение чистоты космоса жизненно необходимо для британского космического сектора, стоимость которого оценивается в 18,6 миллиарда фунтов стерлингов и который обеспечивает более 55 000 высококвалифицированных рабочих мест. Успешное развертывание подобных перехватчиков заложит прочный фундамент для долгосрочной безопасности полетов и спутниковой связи по всей планете.