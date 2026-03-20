Астрономическая весна официально наступила: что такое равноденствие и как оно повлияет на нашу планету

20 марта 2026 года планета пересекает символическую границу, которая отделяет времена года. Центр солнечного диска проходит через небесный экватор, запуская цепочку глобальных изменений в природе. Это событие сопровождается уникальными оптическими явлениями и астрономическими процессами, которые влияют на все –от продолжительности светового дня до активности северного сияния.

Почему весеннее равноденствие считается переломным моментом для планеты?

Момент весеннего равноденствия означает, что зима официально завершилась, уступая место более теплому сезону. В этот конкретный момент, который в 2026 году приходится на 16:46 по киевскому времени, центр Солнца пересекает плоскость земного экватора. Для наблюдателей в Северном полушарии это знаменует начало астрономической весны, тогда как жители Южного полушария встречают астрономическую осень. С этого дня и вплоть до летнего солнцестояния, которое состоится 21 июня, путь Солнца на небе для северных широт будет пролегать все выше, делая дни длиннее и теплее, пишет 24 Канал.

Стоит различать астрономический и календарный подходы к определению сезонов:

Календарная весна всегда начинается 1 марта и длится ровно три месяца до 31 мая. Такой метод разделения года на фиксированные кварталы помогает ученым легче отслеживать погодные условия и сравнивать статистические данные.

Астрономическая же весна зависит от наклона земной оси и точного положения планеты на ее эллиптической орбите. Из-за несоответствия календаря реальному движению Земли дата равноденствия может колебаться между 19 и 21 марта.

Не совсем ровное равноденствие

Несмотря на распространенное убеждение, что во время равноденствия продолжительность дня и ночи составляет ровно по 12 часов, в реальности световой день длится на несколько минут дольше, пишет Space. Это происходит из-за влияния земной атмосферы и физических размеров нашего светила. Атмосфера работает как гигантская линза, которая преломляет солнечные лучи, поднимая изображение Солнца над горизонтом.

В результате мы видим рассвет на несколько минут раньше, чем солнечный диск реально поднимается, и наблюдаем закат солнца уже после того, как оно фактически спряталось за линию горизонта. Это создает иллюзию, добавляя ежедневно около шести – семи минут света.

Настоящее равенство дня и ночи называется эквилюксом и обычно наступает за несколько дней до или после равноденствия, в зависимости от географической широты. На экваторе же эквилюкс вообще не наблюдается, поскольку там день всегда немного длиннее 12 часов.

"Побочные эффекты" равноденствия

Свет, восход и закат

Равноденствие приносит с собой несколько удивительных природных эффектов. Это единственное время в году, когда Северный и Южный полюса освещаются солнечным светом одновременно. Кроме этого, именно в эти дни Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе для любой точки планеты, кроме полюсов.

Также в периоды около равноденствия наблюдаются самые быстрые закаты солнца, поскольку небесное светило пересекает горизонт под крутым углом.

Больше геомагнитных возмущений

Для любителей астрономии этот период является лучшим временем для наблюдений. Благодаря усиленному взаимодействию магнитного поля Земли с солнечным ветром в марте и сентябре значительно возрастают частота и яркость полярных сияний.

В период нескольких недель до и после равноденствия возникает так называемый эффект Рассела-Макферрона, когда магнитное поле Земли ориентировано таким образом, что оно может эффективнее соединяться с магнитным полем Солнца. В результате создается своеобразная магистраль для легкого прохождения солнечного ветра в магнитосферу планеты. Благодаря этому эффекту даже относительно слабый выброс корональной массы или всплытие корональной дыры способен вызвать заметный геомагнитный шторм.

Зодиакальный свет

Также весной создаются идеальные условия для созерцания зодиакального света – слабого конусообразного сияния, которое возникает из-за рассеивания солнечных лучей на межпланетной пыли.

Когда следующее равноденствие?

Следующее равноденствие в 2026 году состоится 23 сентября, когда сезоны снова сменятся, принося осень в Северное полушарие и весну в Южное.