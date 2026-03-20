Чому весняне рівнодення вважається переломним моментом для планети?

Момент весняного рівнодення означає, що зима офіційно завершилася, поступаючись місцем теплішому сезону. У цей конкретний момент, який у 2026 році припадає на 16:46 за київським часом, центр Сонця перетинає площину земного екватора. Для спостерігачів у Північній півкулі це знаменує початок астрономічної весни, тоді як жителі Південної півкулі зустрічають астрономічну осінь. З цього дня й аж до літнього сонцестояння, яке відбудеться 21 червня, шлях Сонця на небі для північних широт пролягатиме все вище, роблячи дні довшими та теплішими, пише 24 Канал.

Варто розрізняти астрономічний та календарний підходи до визначення сезонів:

Календарна весна завжди починається 1 березня і триває рівно три місяці до 31 травня. Такий метод поділу року на фіксовані квартали допомагає вченим легше відстежувати погодні умови та порівнювати статистичні дані.

Астрономічна ж весна залежить від нахилу земної осі й точного положення планети на її еліптичній орбіті. Через невідповідність календаря реальному руху Землі дата рівнодення може коливатися між 19 та 21 березня.

Не зовсім рівне рівнодення

Попри поширене переконання, що під час рівнодення тривалість дня і ночі становить рівно по 12 годин, у реальності світловий день триває на кілька хвилин довше, пише Space. Це стається через вплив земної атмосфери та фізичні розміри нашого світила. Атмосфера працює як гігантська лінза, яка заломлює сонячні промені, підіймаючи зображення Сонця над горизонтом.

У результаті ми бачимо світанок на кілька хвилин раніше, ніж сонячний диск реально підіймається, і спостерігаємо захід сонця вже після того, як воно фактично сховалося за лінію горизонту. Це створює ілюзію, додаючи щодня близько шести – семи хвилин світла.

Справжня рівність дня і ночі називається еквілюксом і зазвичай настає за кілька днів до або після рівнодення, залежно від географічної широти. На екваторі ж еквілюкс взагалі не спостерігається, оскільки там день завжди трохи довший за 12 годин.

"Побічні ефекти" рівнодення

Світло, схід і захід

Рівнодення приносить із собою кілька дивовижних природних ефектів. Це єдиний час у році, коли Північний і Південний полюси освітлюються сонячним світлом одночасно. Окрім цього, саме в ці дні Сонце сходить точно на сході та заходить точно на заході для будь-якої точки планети, окрім полюсів.

Також у періоди близько рівнодення спостерігаються найшвидші заходи сонця, оскільки небесне світило перетинає горизонт під найкрутішим кутом.

Більше геомагнітних збурень

Для любителів астрономії цей період є найкращим часом для спостережень. Завдяки посиленій взаємодії магнітного поля Землі з сонячним вітром у березні та вересні значно зростають частота та яскравість полярних сяйв.

У період кількох тижнів до та після рівнодення виникає так званий ефект Рассела-Макферрона, коли магнітне поле Землі орієнтоване таким чином, що воно може ефективніше з'єднуватися з магнітним полем Сонця. У результаті створюється своєрідна магістраль для легкого проходження сонячного вітру в магнітосферу планети. Завдяки цьому ефекту навіть відносно слабкий викид корональної маси або сплив корональної діри здатний викликати помітний геомагнітний шторм.

Зодіакальне світло

Також навесні створюються ідеальні умови для споглядання зодіакального світла – слабкого конусоподібного сяйва, яке виникає через розсіювання сонячних променів на міжпланетному пилу.

Коли наступне рівнодення?

Наступне рівнодення у 2026 році відбудеться 23 вересня, коли сезони знову зміняться, приносячи осінь у Північну півкулю та весну в Південну.