ChatGPT теперь в Viber: как воспользоваться чат-ботом, не выходя из мессенджера

Rakuten, Viber и OpenAI объявляют о партнерстве. Компании открывают доступ к ChatGPT прямо в мессенджере для украинских пользователей.

Новые функции для повседневных задач

Rakuten Viber открывает доступ к ChatGPT прямо в мессенджере. Благодаря новому партнерству с OpenAI пользователи Viber в Украине теперь смогут бесплатно пользоваться инструментами на базе ChatGPT, не выходя из Viber. Компания поделилась с 24 Каналом новым анонсом.

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Воспользоваться новыми функциями легко сможет каждый пользователь Viber, даже не имея предварительного опыта работы с ИИ. Новые функции для редактирования фото, переписки, поиска и других задач доступны в Viber буквально в несколько кликов. На запросы к ИИ будут действовать ограничения по количеству.

В ближайшее время функции на базе ChatGPT станут доступны для всех пользователей Viber в Украине на iOS и Android. Впоследствии функции станут доступны и в десктопной версии мессенджера.

Среди новинок:

ChatGPT в отдельном чате в Viber : задавать вопросы ИИ-ассистенту, искать информацию, просить совета и обсуждать идеи теперь можно прямо в мессенджере. Для начала работы не требуется учетная запись ChatGPT, однако ее можно создать или войти в существующий аккаунт, чтобы получить более высокие лимиты на ответы.

: задавать вопросы ИИ-ассистенту, искать информацию, просить совета и обсуждать идеи теперь можно прямо в мессенджере. Для начала работы не требуется учетная запись ChatGPT, однако ее можно создать или войти в существующий аккаунт, чтобы получить более высокие лимиты на ответы. Тег ChatGPT в любом чате : ChatGPT можно отметить прямо в личном или групповом чате и быстро получить ответ. Для этого нужно ввести символ "@" и выбрать ChatGPT из списка. Участники чата смогут отвечать на сообщения ChatGPT и продолжать обсуждение. Ответы ChatGPT визуально отличаются от других сообщений, поэтому их легко распознать. ChatGPT получает доступ только к запросу-сообщению, остальная часть чата остается сквозно зашифрованной и доступной только собеседникам.

: ChatGPT можно отметить прямо в личном или групповом чате и быстро получить ответ. Для этого нужно ввести символ "@" и выбрать ChatGPT из списка. Участники чата смогут отвечать на сообщения ChatGPT и продолжать обсуждение. Ответы ChatGPT визуально отличаются от других сообщений, поэтому их легко распознать. ChatGPT получает доступ только к запросу-сообщению, остальная часть чата остается сквозно зашифрованной и доступной только собеседникам. Редактирование изображений с ChatGPT : новый инструмент на базе ChatGPT Images позволяет редактировать изображения прямо в личных и групповых чатах. Теперь можно менять стиль изображений, добавлять новые элементы или создавать различные тематические версии. Viber добавляет набор готовых шаблонов, чтобы изображения можно было быстро стилизовать. Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать кнопку "Редактировать с ChatGPT".

: новый инструмент на базе ChatGPT Images позволяет редактировать изображения прямо в личных и групповых чатах. Теперь можно менять стиль изображений, добавлять новые элементы или создавать различные тематические версии. Viber добавляет набор готовых шаблонов, чтобы изображения можно было быстро стилизовать. Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать кнопку "Редактировать с ChatGPT". Краткое изложение ссылки : ChatGPT может создавать краткое изложение статей, постов в блогах и документов, которыми поделились в чате. Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать кнопку под ссылкой в чате. Функция включена по умолчанию во всех групповых чатах.

: ChatGPT может создавать краткое изложение статей, постов в блогах и документов, которыми поделились в чате. Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать кнопку под ссылкой в чате. Функция включена по умолчанию во всех групповых чатах. Краткое изложение чата : ChatGPT создает краткое резюме разговора в один клик, помогая быстро понять, что обсуждали в чате и о чем договорились участники. Краткое изложение чата не видят другие – только пользователь, запрашивающий резюме разговора у ChatGPT.

: ChatGPT создает краткое резюме разговора в один клик, помогая быстро понять, что обсуждали в чате и о чем договорились участники. Краткое изложение чата не видят другие – только пользователь, запрашивающий резюме разговора у ChatGPT. Улучшение сообщений : ChatGPT помогает редактировать текст сообщения перед отправкой – сделать его более понятным или изменить тон. Функция доступна в чатах, сообществах и каналах (кроме комментариев). Другие пользователи не увидят, что для редактирования текста использовался этот инструмент.

: ChatGPT помогает редактировать текст сообщения перед отправкой – сделать его более понятным или изменить тон. Функция доступна в чатах, сообществах и каналах (кроме комментариев). Другие пользователи не увидят, что для редактирования текста использовался этот инструмент. Перевод сообщения: ChatGPT поможет перевести текст сообщения перед отправкой. Чтобы перевести сообщение, нужно нажать значок ручки в чате.



Редактирование изображений с помощью ChatGPT в Viber / Изображение Viber

Новые функции доступны в последней версии Viber. Для редактирования изображений с помощью ChatGPT необходимо войти в аккаунт ChatGPT или создать бесплатный профиль через Viber. Все остальные функции доступны без регистрации и авторизации.

Мы стремимся упростить повседневное общение людей. Партнерство с OpenAI открывает доступ к ChatGPT прямо в мессенджере, делая его полезным помощником в повседневных делах – даже для тех, кто раньше не сталкивался с ИИ. Написание текстов, редактирование фото или поиск идей – всё это теперь доступно в приложении, которым украинцы пользуются каждый день,

– прокомментировал Офир Эял, генеральный директор Rakuten Viber.

"Мессенджеры – важная часть повседневного общения. Благодаря ChatGPT в Viber пользователи могут обратиться к ИИ-помощнику, не прерывая разговор – будь то помощь в подборе слов или краткое изложение чата", – говорит вице-президент и руководитель по глобальному развитию бизнеса в OpenAI Торбен Северсон. "Мы рады сотрудничеству с Rakuten Viber, благодаря которому интегрируем эти инструменты в привычное для миллионов приложение".

Партнерство с OpenAI – часть долгосрочной стратегии Rakuten Viber по внедрению ИИ-инструментов для упрощения повседневного общения. Это сотрудничество также поддерживает инициативу Rakuten Group "Triple 20", которая предусматривает использование ИИ для повышения эффективности сервисов и улучшения пользовательского опыта.

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Безопасность

Конфиденциальность и безопасность остаются главными принципами работы Viber. Все ключевые функции – от личных звонков и сообщений до групповых чатов, обмена медиафайлами и подключенных устройств – по умолчанию защищены сквозным шифрованием. Никто, включая команду Viber, не имеет доступа к переписке пользователей.

Пользователи также сохраняют полный контроль над личными данными при использовании инструментов ИИ: перед первым использованием необходимо согласиться с условиями и политиками OpenAI.

Чаты "ChatGPT в Viber" обрабатываются OpenAI в соответствии с Условиями использования и Политикой конфиденциальности OpenAI. В других функциях в OpenAI безопасно отправляется только конкретный текст, изображение или запрос, выбранный пользователем, – без данных учетной записи или остального содержимого чата.

Такие данные хранятся лишь в течение ограниченного времени, не передаются и не используются для обучения моделей OpenAI. Если пользователь подключает свою учетную запись ChatGPT, активность в "ChatGPT в Viber" привязывается к этой учетной записи и обрабатывается в соответствии со стандартными правилами хранения данных OpenAI.

Функции на базе ChatGPT также подпадают под Правила использования OpenAI, и OpenAI может осуществлять проверку контента из соображений безопасности.