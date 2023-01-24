Так значительно лучше: в Viber появились "Бизнес-чаты" и профиль бренда - детали обновления

Популярный мессенджер Viber получил новую функцию – бизнес-чат. Теперь все сообщения от официальных брендов будут поступать в отдельную папку в общем списке чатов, что очень удобно на практике.

Как сообщает 24 Канал, вместе с бизнес-чатами Viber запускает коммерческие аккаунты для брендов – благодаря им станет удобнее находить бренды в приложении.

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Что теперь изменится

Бизнес-чаты призваны упростить организацию и поиск сообщений: уведомления от банка, подтверждение заказа от службы доставки, специальное предложение от магазина теперь не будут путаться с личными чатами.

По результатам опроса Viber в Украине в 2023 году 67,7% пользователей отметили новую функцию как удобный способ получать уведомления от брендов. На практике новая функция действительно облегчает поиск сообщений от брендов, магазинов или банка, особенно если вам нужно упомянуть важную информацию в чате, который мог опуститься далеко на дно списка диалогов.

Ничего не изменилось в программе, что делать?

Функция бизнес-чатов в Viber доступна всем пользователям с версией 18.0 и выше. Все начатые чаты с брендами будут перенесены в папку бизнес-чатов, а новые сообщения будут попадать туда по умолчанию.

Если в вашем приложении ничего не изменилось, можно попробовать вручную обновить приложение в магазине приложений.

Новая функция добавляет ряд полезных возможностей взаимодействия с сообщениями от компаний и брендов. Теперь вы сможете:

закрепить чат с определенным брендом сверху бизнес-чатов;

переместить любой чат с брендом из бизнес-чата на главный экран чатов;

закрепите сообщение от бренда в верхней части главного экрана чатов.



Бизнес-чат выглядят так – все в одной папке / Фото 24 Канал

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Профиль бренда

Вместе с бизнес-чатами у Viber запускается другое обновление – коммерческий аккаунт (профиль) бренда. Он будет представлять собой минисайт компании в приложении. Пользователи смогут найти дополнительную информацию о бренде, написать компании и получить ответ, если эта функция была активирована бизнесом.

Коммерческие аккаунты будут созданы для нынешних профилей брендов, уже отправляющих бизнес-сообщения в Viber. Эти профили прошли процедуру проверки и получили "голубую птичку" в Viber – дополнение, помогающее пользователям идентифицировать проверенные бренды.

Благодаря бизнес-чатам и коммерческим аккаунтам в Viber взаимодействовать с брендами станет безопаснее. Все бизнес-сообщения от проверенных брендов по умолчанию будут поступать в папку бизнес-чатов, которая будет недоступна для частных аккаунтов, пытающихся выдавать себя за компании.