Умный помощник в кармане: Viber готовит новую ИИ-функцию для быстрой переписки

Современные мессенджеры давно перестали быть просто инструментами для обмена короткими фразами. Они превращаются в полноценные экосистемы, где качество коммуникации играет решающую роль. Компания Rakuten Viber представила обновление, которое вносит новизну в привычный подход к написанию текстов в чатах.

Как искусственный интеллект поможет пользователям писать лучше и быстрее?

В современном цифровом мире, где скорость обмена информацией часто преобладает над ее качеством, возникает проблема недоразумений. Текстовое сообщение лишено интонации и мимики, поэтому выбор правильных слов становится критически важным. Именно для решения этой проблемы Rakuten Viber внедряет новую ИИ-функцию, которая помогает подбирать точные выражения перед тем, как они попадут в чат, пишет 24 Канал.

Официальный релиз состоялся 26 февраля 2026 года в Киеве, что подчеркнуло важность украинского рынка для глобальной компании.

Функционал усовершенствования сообщений действует как персональный редактор, всегда под рукой. Он позволяет не только исправлять случайные опечатки, но и полностью трансформировать стиль сообщения.

Например, черновик, написанный на ходу в состоянии спешки, за несколько кликов может превратиться в профессиональный, лаконичный и логически выстроенный текст. Это особенно актуально для тех, кто использует мессенджер для рабочих вопросов или часто общается с иностранными партнерами, поскольку функция перевода интегрирована непосредственно в интерфейс ввода.

Как пользоваться?

Механика взаимодействия с новым инструментом максимально упрощена. Справа от поля, где пользователь набирает текст, появилась новая кнопка. Нажатие на нее открывает доступ к меню, где можно выбрать конкретное действие: от простого исправления грамматики до полного изменения тональности сообщения.

Если пользователь недоволен предложенным вариантом, система позволяет сгенерировать новый, пока результат не станет идеальным. Такой подход позволяет меньше волноваться о форме и больше думать о содержании общения.



Как работает новая функция улучшения текста / Фото Rakuten Viber

Что лежит в основе функции?

Важным аспектом является технологическое партнерство с OpenAI. Использование их передовых моделей обеспечивает высокую точность обработки естественной речи.

При этом разработчики успокаивают тех, кто беспокоится о приватности: все данные, передаваемые для обработки, удаляются сразу после того, как результат появляется на экране телефона. Ни одно сообщение не хранится на серверах для обучения моделей, что гарантирует сохранение тайны переписки и неизменность стандартов безопасности.

Не случайность, а стратегия

Этот запуск не является единичным событием, а частью большой стратегии развития Rakuten Viber. Компания продолжает инвестировать значительные ресурсы в разработку функций на базе искусственного интеллекта, чтобы сделать мессенджер не просто средством передачи данных, а умным помощником.

Ранее мир увидели такие новинки, как краткий перевод содержания длинных групповых чатов, интеллектуальные ссылки и ИИ-ассистенты. Все эти шаги являются частью глобальной инициативы материнской компании Rakuten Group под кодовым названием Triple 20. Главная идея этой стратегии заключается в повышении общей эффективности работы маркетинга, операционной деятельности и клиентского сервиса на 20 процентов именно благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта.