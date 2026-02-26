Як штучний інтелект допоможе користувачам писати краще та швидше?

У сучасному цифровому світі, де швидкість обміну інформацією часто переважає над її якістю, виникає проблема непорозумінь. Текстове повідомлення позбавлене інтонації та міміки, тому вибір правильних слів стає критично важливим. Саме для вирішення цієї проблеми Rakuten Viber впроваджує нову ШІ-функцію, яка допомагає підбирати влучніші вислови перед тим, як вони потраплять до чату, пише 24 Канал.

Дивіться також Зміняться до невпізнання: якими будуть месенджери в епоху ШІ

Офіційний реліз відбувся 26 лютого 2026 року в Києві, що підкреслило важливість українського ринку для глобальної компанії.

Функціонал удосконалення повідомлень діє як персональний редактор, що завжди під рукою. Він дозволяє не лише виправляти випадкові друкарські помилки, але й повністю трансформувати стиль повідомлення.

Наприклад, чернетка, написана на ходу в стані поспіху, за кілька кліків може перетворитися на професійний, лаконічний і логічно вибудуваний текст. Це особливо актуально для тих, хто використовує месенджер для робочих питань або часто спілкується з іноземними партнерами, оскільки функція перекладу інтегрована безпосередньо в інтерфейс введення.

Як користуватися?

Механіка взаємодії з новим інструментом максимально спрощена. Праворуч від поля, де користувач набирає текст, з'явилася нова кнопка. Натискання на неї відкриває доступ до меню, де можна вибрати конкретну дію: від простого виправлення граматики до повної зміни тональності повідомлення.

Якщо користувач незадоволений запропонованим варіантом, система дозволяє згенерувати новий, поки результат не стане ідеальним. Такий підхід дає змогу менше хвилюватися про форму і більше думати про зміст спілкування.



Як працює нова функція покращення тексту / Фото Rakuten Viber

Що лежить в основі функції?

Важливим аспектом є технологічне партнерство з OpenAI. Використання їхніх передових моделей забезпечує високу точність обробки природної мови.

При цьому розробники заспокоюють тих, хто переймається приватністю: усі дані, що передаються для обробки, видаляються відразу після того, як результат з'являється на екрані телефону. Жодне повідомлення не зберігається на серверах для навчання моделей, що гарантує збереження таємниці переписки та незмінність стандартів безпеки.

Не випадковість, а стратегія

Цей запуск не є поодинокою подією, а частиною великої стратегії розвитку Rakuten Viber. Компанія продовжує інвестувати значні ресурси в розробку функцій на базі штучного інтелекту, щоб зробити месенджер не просто засобом передачі даних, а розумним помічником.

Раніше світ побачили такі новинки, як стислий переказ змісту довгих групових чатів, інтелектуальні посилання та ШІ-асистенти. Усі ці кроки є частиною глобальної ініціативи материнської компанії Rakuten Group під кодовою назвою Triple 20. Головна ідея цієї стратегії полягає у підвищенні загальної ефективності роботи маркетингу, операційної діяльності та клієнтського сервісу на 20 відсотків саме завдяки впровадженню технологій штучного інтелекту.