Будущее Википедии находится под большой угрозой

Википедия давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. Мы использовали ее для обучения, поиска ответов на свои вопросы, проверки фактов и прочего. За два десятилетия платформа превратилась в глобального гиганта, но теперь столкнулась с серьезными вызовами эпохи ИИ.

Философские корни свободной энциклопедии

Как пишет The Guardian, в основе платформы лежат гуманитарные идеи, а не только сухие технологии. Изобретатель концепции вики Уорд Каннингем еще в 1990-х годах размышлял над тем, как сделать мощь компьютеров доступной каждому, вдохновляясь дзенским принципом ваби-саби – красотой в несовершенстве. Именно поэтому энциклопедия всегда находится в состоянии постоянной доработки.

Когда Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер запустили проект в 2001 году, философия вновь сыграла решающую роль. Уэйлс годами переписывался с мыслителями, а единственным нанятым специалистом на старте стал именно Сенгер, имевший ученую степень по философии. Вместе они создали цифровое пространство, где энтузиасты размышляли о важности проверенных фактов.

Люди, которые формировали онлайн-гиганта

За колоссальным массивом информации всегда стояли авторы, которых нередко воспринимали через призму стереотипов. Среди первых авторов была Гейта Ланглуа, которая писала статьи о штате Род-Айленд и королевских пуделях. Еще одна важная фигура – Рут Ифчер, доктор наук и языковой перфекционист, которая из-за сильной агорафобии (тревожное состояние, при котором человек испытывает сильный страх в ситуациях, из которых трудно быстро убежать или где нет возможности получить помощь; страх того, что может случиться приступ паники в определенном месте или ситуации – например, на открытом пространстве) не могла работать на обычной работе, но нашла свое призвание в редактировании энциклопедии.

Важную роль в жизни ресурса сыграли нейродивергентные люди, которые посвящали тысячи часов систематизации материалов о транспорте, комиксах или погоде.

Википедия – это город, построенный людьми с синдромом Аспергера,

– комментировал ранее бывший глава Wikimedia Foundation.

Энтузиазм авторов порой перерастал в ожесточенные дискуссии. В частности, фанаты дорог после удаления их текстов о второстепенных трассах покинули ресурс и основали отдельную вики для шоссе. Противостояние между сторонниками сохранения каждой детали и защитниками строгой фильтрации до сих пор остается главным философским расколом сообщества.

Испытание искусственным интеллектом

Первоначальные ожидания создателей ограничивались скромными рамками: они считали солидным ориентиром 100 тысяч статей по образцу Британской энциклопедии. Сегодня платформа насчитывает 68 миллионов публикаций, а только англоязычная версия состоит из 5,2 миллиарда слов. По подсчетам исследовательского центра Pew Research, в период с 2015 по 2025 год страницы проекта просмотрели 1,9 триллиона раз.

Впрочем, даже столь масштабная система оказалась уязвимой перед вызовами современности. Генеративный искусственный интеллект создает экзистенциальную угрозу: он сокращает поисковый веб-трафик, а редакторам приходится бороться с огромными объемами низкокачественного текста от нейросетей, который может содержать ошибки.

Мы видели, как это создавалось, и больше ничего подобного мы не увидим,

– заявил писатель Ричард Кук.

Сегодня многие уже не переходят по ссылкам поисковых систем. Они получают ответы от систем искусственного интеллекта, которые сами собирают информацию с таких сайтов, как Википедия. Они обучаются на ее данных, а также получают информацию в момент непосредственного поиска. Поэтому мы фактически получаем замкнутый круг: ИИ крадет данные у Википедии – люди перестают заходить в Википедию – Википедия исчезает – ИИ теряет источник данных.