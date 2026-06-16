В Шотландии впервые обнаружили опасный вирус из Африки – ученые говорят о тревожном сигнале

Ученые в Великобритании столкнулись с явлением, которое еще несколько лет назад считали маловероятным. В Шотландии впервые зафиксировали вирус, распространение которого ранее связывали преимущественно с более теплыми регионами мира.

В апреле 2026 года британские службы здравоохранения и ветеринарного контроля подтвердили первый случай обнаружения вируса Усуту в Шотландии. Возбудителя обнаружили у черных дроздов на острове Арран, расположенном к юго-западу от Глазго. Об этом пишет Phys.

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Почему появление вируса Усуту стало неожиданностью для ученых?

Вирус Усуту родом из Африки и получил название в честь реки в южной части континента, где его впервые обнаружили в 1959 году. В Европу он попал в начале XXI века, однако до сих пор не распространялся так далеко на север.

Именно поэтому новость стала шоком для многих специалистов. Профессор экологии инфекционных заболеваний из University of Glasgow Хизер Фергюсон призналась, что еще несколько лет назад не ожидала увидеть подобное в своей жизни.

"Это тревожный сигнал о том, что некоторые риски могут настигнуть нас раньше, чем мы думали", — заявила исследовательница.

По словам Фергюсон, ранее ученые считали шотландский климат слишком прохладным для эффективного распространения вируса.

Как удалось обнаружить инфекцию?

Первыми на проблему обратили внимание местные жители острова Арран. Летом 2025 года они начали сообщать о массовой гибели чёрных дроздов с необычными симптомами.

Птицы теряли ориентацию, становились вялыми, не могли нормально питаться, а их шеи приобретали неестественное искривление. По обращению местного ветеринара останки нескольких птиц отправили на лабораторный анализ. Исследование подтвердило наличие вируса Усуту.

После этого ученые начали полевые исследования и отлов комаров вида Culex pipiens – основных переносчиков заболевания. Именно эти насекомые сейчас находятся в центре внимания исследователей, которые пытаются понять масштабы распространения инфекции.

Как климатические изменения помогают вирусам продвигаться на север?

Ученые связывают появление Усуту в Шотландии прежде всего с глобальным потеплением. Комары Culex pipiens лучше всего чувствуют себя при температуре около 25 градусов Цельсия. Если раньше такие показатели для Шотландии были редкостью, то в последние годы они всё чаще фиксируются летом.

Старший научный сотрудник Центра вирусологических исследований при Университете Глазго Эмили Пондевиль объясняет, что для распространения инфекции важны не только условия жизни комаров, но и способность самого вируса размножаться внутри переносчика.

"Существует баланс между температурой, при которой могут жить комары, температурой, которую предпочитает вирус, и взаимодействием между ними", — отметила она.

По словам исследователей, повышение средних температур в Европе уже привело к росту риска распространения таких болезней, как лихорадка Зика и чикунгунья.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что в мае 2025 года в Великобритании впервые также обнаружили вирус Западного Нила – близкого родственника Усуту.

Пока что специалисты не считают Усуту серьезной угрозой для общественного здоровья в Великобритании. Впрочем, Хизер Фергюсон называет его своеобразной "канарейкой в угольной шахте" — предупреждением о том, какие инфекции могут появиться в будущем вследствие изменения климата.

Появление Усуту свидетельствует о том, что природные условия региона уже становятся пригодными для существования других вирусов, переносимых комарами.

Наибольшая опасность угрожает птицам

Пока что наибольшую тревогу вызывает влияние инфекции на дикие популяции птиц. В разных странах Европы Усуту уже привел к заметному сокращению численности черных дроздов. Вирус также поражает сов, хищных птиц и ряд певчих видов.

Подобные проблемы уже наблюдаются в других частях мира. Например, на Гавайях комары, переносящие птичью малярию, стали одной из причин резкого сокращения численности нескольких редких видов птиц. Некоторые из них вынуждены отступать в высокогорные районы, где комаров меньше.

Однако и эта защита постепенно исчезает. Из-за повышения температур комары и патогены все чаще встречаются на высоте более 1 500 метров над уровнем моря.

Исследователи отмечают, что появление Усуту в Шотландии является важным сигналом для научного сообщества. Оно демонстрирует, насколько быстро климатические изменения могут изменять географию инфекционных заболеваний и создавать новые вызовы для экосистем и систем здравоохранения.