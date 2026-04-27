Как в кинотеатре: VITURE представила XR-очки с виртуальным экраном размером 174 дюйма

VITURE выпустила новое поколение XR-очков Beast с большим виртуальным экраном и улучшенным углом обзора. Устройство ориентировано на ежедневное использование – от развлечений до работы.

VITURE официально представила свои XR-очки третьего поколения – VITURE Beast. Новинка позиционируется как наиболее продвинутый и готовый к массовому рынку продукт компании. Продажи стартуют 27 апреля по цене 549 долларов через крупные ритейл-платформы. Об этом пишет Digitaltrends.

Смотрите также Малоизвестная компания пытается через суд запретить все складные смартфоны Samsung

Чем отличаются новые XR-очки VITURE Beast?

Главная особенность устройства – большой виртуальный дисплей. Очки создают изображение, эквивалентное эквивалентное 174-дюймовому экрану, с разрешением 1920×1200 для каждого глаза. За отображение отвечает micro-OLED система от Sony. Угол обзора составляет 58 градусов, что является одним из самых широких показателей среди потребительских XR-устройств.

Важно, что VITURE делает ставку не только на характеристики, но и на простоту использования. Очки получили встроенное пространственное отслеживание 3DoF, функцию автоматической прозрачности и несколько режимов просмотра – без необходимости подключения внешних сенсоров или отдельных приложений.

Как говорится на сайте Viture, устройство подключается через один кабель USB-C к различным гаджетам – от смартфонов и ноутбуков до портативных игровых систем. С дополнительной док-станцией поддерживаются также консоли, в частности PlayStation 5 и Xbox Series X. Это позволяет использовать очки как универсальный экран для различных сценариев.

Для пользователей ключевым преимуществом является универсальность. Очки можно использовать для просмотра видео, игр или работы. Максимальная яркость 1250 нит и частота обновления 120 Гц обеспечивают комфорт даже в ярком освещении. Также заявлено 107% покрытие цветового пространства DCI-P3 и систему регулировки затемнения с девятью уровнями.

Отдельное внимание уделено удобству. Вес устройства составляет всего 88 граммов, есть регулируемые носовые упоры и поддержка линз с диоптриями. Встроенный пространственный звук уменьшает потребность в дополнительных аксессуарах.

Запуск VITURE Beast отражает общую тенденцию на рынке XR – переход от экспериментальных решений к полноценным потребительским продуктам. Компания сразу делает ставку на широкую доступность, что свидетельствует об ориентации не только на энтузиастов, но и на массовую аудиторию.

В будущем важную роль в будущем важную роль будут играть обновления программного обеспечения. VITURE уже заявила, что планирует развивать устройство через прошивки, расширяя его возможности со временем.