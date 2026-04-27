VITURE офіційно представила свої XR-окуляри третього покоління – VITURE Beast. Новинка позиціонується як найбільш просунутий і готовий до масового ринку продукт компанії. Продажі стартують 27 квітня за ціною 549 доларів через великі ритейл-платформи. Про це пише Digitaltrends.

Дивіться також Маловідома компанія намагається через суд заборонити всі складані смартфони Samsung

Чим вирізняються нові XR-окуляри VITURE Beast?

Головна особливість пристрою – великий віртуальний дисплей. Окуляри створюють зображення, еквівалентне 174-дюймовому екрану, з роздільною здатністю 1920×1200 для кожного ока. За відображення відповідає micro-OLED система від Sony. Кут огляду становить 58 градусів, що є одним із найширших показників серед споживчих XR-пристроїв.

Важливо, що VITURE робить ставку не лише на характеристики, а й на простоту використання. Окуляри отримали вбудоване просторове відстеження 3DoF, функцію автоматичної прозорості та кілька режимів перегляду – без необхідності підключення зовнішніх сенсорів або окремих додатків.

Як говориться на сайті Viture, пристрій підключається через один кабель USB-C до різних гаджетів – від смартфонів і ноутбуків до портативних ігрових систем. З додатковою док-станцією підтримуються також консолі, зокрема PlayStation 5 і Xbox Series X. Це дозволяє використовувати окуляри як універсальний екран для різних сценаріїв.

Для користувачів ключовою перевагою є універсальність. Окуляри можна використовувати для перегляду відео, ігор або роботи. Максимальна яскравість 1250 ніт і частота оновлення 120 Гц забезпечують комфорт навіть у яскравому освітленні. Також заявлено 107% покриття колірного простору DCI-P3 і систему регулювання затемнення з дев’ятьма рівнями.

Окрема увага приділена зручності. Вага пристрою становить лише 88 грамів, є регульовані носові упори та підтримка лінз із діоптріями. Вбудований просторовий звук зменшує потребу в додаткових аксесуарах.

Запуск VITURE Beast відображає загальну тенденцію на ринку XR – перехід від експериментальних рішень до повноцінних споживчих продуктів. Компанія одразу робить ставку на широку доступність, що свідчить про орієнтацію не лише на ентузіастів, а й на масову аудиторію.

У майбутньому важливу роль відіграватимуть оновлення програмного забезпечення. VITURE вже заявила, що планує розвивати пристрій через прошивки, розширюючи його можливості з часом.