Иран, возможно, уже применяет распознавание лиц для идентификации женщин без хиджабов

Правозащитники и активисты заявляют, что власти Ирана используют системы распознавания лица для того, чтобы навязать женщинам закон об одежде на основе религиозных убеждений. Хотя прямых доказательств нет, об этом свидетельствуют некоторые признаки.

В прошлом году иранские законодатели предложили использовать распознавание лиц для контроля соблюдения закона о хиджабах. Тогда глава иранского правительственного агентства, обеспечивающего соблюдение закона о морали, публично заявил, что люди могут быть идентифицированы путем сверки лиц с национальной базой данных для взыскания штрафов и проведения арестов – в частности, за "несоблюдение законов о хиджабе". С тех пор о планах правительства по внедрению технологии ничего не было слышно. Однако, похоже, они их воплотили уже давно.

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Что известно

Через две недели после этих заявлений 22-летняя курдская женщина Джина Махса Амини умерла в результате пыток, которым ее подвергла так называемая полиция морали за "недостаточно плотное ношение хиджаба". Смерть Амини вызвала массовые протесты против правил ношения женской одежды, повлекших примерно 19 000 арестов и более 500 смертей.

В прошлом месяце молодая женщина устроилась на работу в парк развлечений "Страна счастья" к востоку от Тегерана. После того как в социальных сетях появилось ее фото без хиджаба, парк развлечений был закрыт, согласно многочисленным сообщениям в иранских средствах массовой информации, а прокуратура начала расследование. Подобные закрытия бизнеса с целью принудить к соблюдению строгих иранских законов о женской одежде стали привычными для активистки Шапарак Шаджаризаде, которая перестала носить хиджаб в 2017 году, считая его символом подавления со стороны правительства. Она вспоминает, как владельцы ресторанов, опасаясь властей, заставляли ее покрывать голову. В 2018 году, после трех арестов за пренебрежение законом о хиджабе, Шапарак сбежала в Канаду, где продолжила следить и освещать проблемы иранского общества.

Она обращает внимание, что некоторые участники недавних протестов сталкиваются с полицией через несколько дней после участия в протесте, где женщины нередко срывают с себя хиджабы и, например, демонстративно сжигают их.

Многие люди не были задержаны на улицах. Их арестовывали в домах через один или два дня,

– говорит Шаджаризаде, указывая на то, что власти анализируют данные уже после самих протестов.

Хотя существуют другие способы идентификации, активистка опасается, что эта схема указывает на то, что распознавание лиц уже используется. Возможно, это первый известный случай, когда правительство использует распознавание лиц, чтобы навязать женщинам закон об одежде на основе религиозных убеждений.

Махса Алимардани, исследующая свободу выражения мнений в Иране в Оксфордском университете, рассказывает, что женщины в Иране получают по почте обвинения в нарушении закона о хиджабе, несмотря на то, что они вообще не контактировали с представителями правоохранительных органов. Она считает, что правительство страны потратило годы на создание цифрового аппарата наблюдения. Национальная база данных, созданная в 2015 году, включает биометрические данные, такие как сканирование лица. Официально она используется для выдачи удостоверений личности, но также тайно помогает идентифицировать людей, которых власти считают диссидентами.

Кэтрин Гроте, исследовательница Freedom House, некоммерческой организации, работающей в сфере прав человека и поддерживаемой правительством США, говорит, что в последние годы в Иране действительно наблюдается переход от использования информаторов и физического патрулирования к формам автоматизированного цифрового наблюдения. Распознавание лиц стало желаемым инструментом для авторитарных режимов по всему миру как способ подавления инакомыслия. Многим из них не хватает необходимой технической инфраструктуры, однако Иран – это тот случай, когда есть и правительственная воля, и физические возможности, заявляет Гроте.

Откуда у Ирана технологии

Доступ к технологии распознавания лиц имеют разные ведомства иранского правительства – например, сотрудники дорожной полиции, которые начали использовать ее в 2020 году для выписки штрафов и отправки женщинам SMS-предупреждений о ношении хиджаба во время пребывания в транспортном средстве.

Некоторые системы распознавания произошли от китайской компании Tiandy, которая занимается производством камер и искусственного интеллекта Tiandy является одним из крупнейших производителей камер безопасности в мире, но ее продажи в основном производятся в Китае. Деятельность Tiandy в Иране была освещена в декабре 2021 года в докладе IPVM, компании, отслеживающей индустрию наблюдения и безопасности. По словам автора отчета Чарльза Ролле, на сайте Tiandy Iran среди клиентов значились Корпус стражей исламской революции, полиция и государственная тюремная трудовая организация – агентства, которые Ролле описывает как "места, вызывающие тревогу с точки зрения прав человека".

В декабре Министерство торговли США ввело санкции против Tiandy, ссылаясь на ее роль в репрессиях против мусульман-уйгуров в Китае и предоставление технологий, происходящих из США, Революционной гвардии Ирана. Ранее компания использовала компоненты от Intel, но американский производитель микросхем прекратил работу с китайской компанией.