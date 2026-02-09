Новая аномалия: как собаки в Украине эволюционировали под влиянием боевых действий

Война России против Украины повлияла не только на людей, но и на животных. Новое научное исследование показало, что собаки вблизи линии фронта за короткое время изменились физически и поведенчески, приблизившись к диким видам.

Исследователи опубликовали исследование, которое зафиксировало неожиданные изменения среди собак в Украине, оказавшихся в зоне боевых действий. Ученые пришли к выводу, что условия войны за короткое время превратили многих бывших домашних любимцев на животных с чертами, характерными для диких собак. Об этом пишет The New York Times.

Почему фронтовые собаки быстро стали похожими на диких животных?

Команда собрала данные о 763 собаках в девяти регионах Украины. К исследованию привлекли приюты, ветеринаров и волонтеров, которые работали как в относительно безопасных районах, так и на территориях, признанных опасными. Часть материалов собирали непосредственно вблизи фронта.

Эту работу возглавлял зоолог Игорь Дикий из Львовского национального университета имени Ивана Франко. Он два года, начиная с 2022-го, находился на передовой как доброволец Вооруженных сил Украины, в частности у Лимана в Донецкой области и вблизи Харькова.

По его словам, в прифронтовом селе Заречное с военными жили многочисленные бездомные собаки. Животные были напуганы постоянными обстрелами, некоторые получили контузии. Один пес имел неправильно сломанную лапу, из-за чего хромал всю жизнь, другой потерял глаз в результате взрыва. Военные подкармливали собак, предоставляли приют и медицинскую помощь, когда это было возможно.

Хотя исследование, опубликовано в научном журнале Evolutionary Applications, говорило о домашних собаках, многие из них фактически жили как бездомные. По словам ведущего автора работы, зоолога Марии Марцив из Университета Львова, с начала полномасштабной войны ситуация с домашними животными в Украине стала драматической. Часть собак люди вывозили с собой, но многих оставляли на вокзалах или в оккупированных регионах.

Анализ показал, что собаки вблизи фронта стали удивительно похожими на диких сородичей – волков, койотов или динго. У них реже попадались короткие или чересчур удлиненные морды, уменьшалась масса тела, а стоячие уши встречались чаще, чем висячие. Также уменьшалось количество белых пятен на шерсти.

По словам Марцив, именно такие черты повышают шансы на выживание в зоне боевых действий на выживание в зоне боевых действий. Это подтверждает и соавтор исследования, докторантка Гданьского университета Малгожата Витек, которая отмечает, что война действует как жесткий фильтр, отбирая признаки, полезные в экстремальных условиях.

Среди других изменений – меньшее количество старых, больных и травмированных животных, а также склонность собак на фронте жить группами. Больше всего исследователей удивила скорость этих изменений, ведь война длится сравнительно недолго, а различия уже очень заметны.

В то же время ученые отмечают, что речь идет не об ускоренной эволюции. Изменения происходят не на генетическом уровне, а через отбор: животные с меньшей массой тела легче прячутся, реже подрываются на минах и являются менее заметными целями для обломков.

Несмотря на внешние и поведенческие черты, похожие на дикие, большинство собак все еще зависели от людей в питании, только дополняя рацион растениями или охотой. Некоторые выживали, поедая останки погибших, других забирали к себе украинские военные. В то же время исследователи зафиксировали и случаи, когда собаки полностью переставали зависеть от человека.

Руководитель проекта, биолог Малгожата Пилот из Гданьского университета, называет это процессом одичания – возвращением к независимому от людей образу жизни.

По мнению независимого эколога Юэна Ричи из австралийского университета Дикин, результаты исследования имеют более широкое значение. Они свидетельствуют, что война является не только гуманитарной трагедией, но и серьезной экологической катастрофой, которая особенно опасна для видов, менее мобильных и более зависимых от конкретной среды.