Об этом сообщает Институт исследований Балтийского моря имени Лейбница (IOW) в Варнемюнде. Парадоксально, но ученые говорят, что это будет полезно для рыб.

Как Балтийское море может сдуть в океан?

Средний уровень воды в Балтийском море упал до исторического минимума. Это произошло с начала января из-за необычно длительного периода сильных восточных ветров.

Измерения на гидрологических постах показывают самые низкие значения с начала наблюдений в 1886 году – то есть за последние 140 лет.

Большие объемы воды были вытеснены через проливы Бельтского моря между Германией, Данией и Швецией в сторону Северного моря,

– говорится в заметке.



Бельтское море (Belt Sea) / Скриншот 24 Канала из энциклопедии Britannica

Сейчас в Балтийском море не хватает около 275 кубических километров воды.

Поскольку Северное море – часть Атлантического океана, то можно говорить, что Балтийское море сдувает в Атлантический океан. К слову, Балтика является внутренним морем, связанным с Мировым океаном только через проливы в Северное море.



Балтийское море / Скриншот 24 Канала с Google Maps

Исследователи из Института исследований Балтийского моря имени Лейбница в Варнемюнде (IOW) говорят: это редкое океанографическое явление может привести к значительному притоку соленой воды из Северного моря в Балтийское море. Этот приток очень повлияет на физические и химические условия в глубоких бассейнах Центральной части Балтийского моря.

Но есть и позитив. В глубоких центральных бассейнах Балтийского моря в течение лет и даже десятилетий есть дефицит кислорода в глубоких слоях воды. Поэтому, если соленая и богатая кислородом вода из Северного моря попадет в Балтику (шанс на это составляет 80 – 90 процентов), это будет полезно для экологии.

Температура глубоководных бассейнов в центральной части Балтийского моря снизится. Сейчас она повышается уже 30 лет, поэтому там активные микробы, а вот для рыб не хватает кислорода. А еще из осадка могут высвободиться питательные вещества, поэтому в море их станет больше.

