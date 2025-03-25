Умер один из ключевых директоров Samsung

Внезапная смерть содиректора Samsung Хана Чон Хи вызвала шок в технологической индустрии. Теперь компания, которая переживает сложный период, остается под руководством одного руководителя, Юн Йон Хёна, который недавно вступил в должность. Все это происходит в критический момент для компании, когда она стремится восстановить позиции на рынке чипов и адаптироваться к геополитическому ландшафту.

Причина смерти

Хан Чон Хи, который возглавлял Samsung с 2022 года, умер от сердечного приступа в возрасте 63 лет. Как пишут СМИ, произошло это во вторник в больнице во время лечения, которое ему оказывали после остановки сердца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Samsung подалась в робототехнику, инвестировав в южнокорейскую Rainbow Robotics

Хан сыграл ключевую роль в развитии телевизионного бизнеса Samsung, сделав его влиятельным на мировом рынке. Его смерть оставляет неопределенность относительно будущей стратегии компании, особенно в маркетинге и развитии бытовой техники.

Юн Йон Хён, который недавно был назначен содиректором, теперь единолично возглавляет Samsung. Он получил задание восстановить позиции компании на рынке полупроводников, где компания отстает от конкурентов, таких как SK Hynix и TSMC, в производстве чипов для искусственного интеллекта.

Samsung переживает непростой период, сталкиваясь с длительным снижением прибыли и падением стоимости акций. Компания отстает от конкурентов в производстве передовых чипов памяти и контрактном производстве чипов, а также потеряла лидерство на рынке смартфонов, уступив Apple. На встрече с акционерами Хан Чон Хи признал, что 2025 год будет сложным, и компания планирует гибко реагировать на возможные пошлины США. Он также извинился за то, что Samsung не смогла вовремя адаптироваться к рынку чипов для искусственного интеллекта, где компания отстает от SK Hynix.

Samsung традиционно имеет структуру с двумя исполнительными директорами, которые распределяют надзор за потребительскими подразделениями и подразделениями микросхем. Компания еще не определилась с преемником Хана Чон Хи. В документе на фондовой бирже она заявила, что Юн Йон Хён пока будет единственным генеральным директором.