Одежда, спасающая от жажды: ученые создали куртку, которая получает питьевую воду из воздуха

Исследователи из Техасского университета разработали инновационный текстиль, способный поглощать влагу прямо из атмосферы. Новая технология позволяет превратить обычный предмет гардероба в портативный источник питьевой воды, что может стать спасением для военных, туристов и жителей засушливых регионов.

Как работает эта технология?

Доступ к чистой воде в экстремальных условиях – постоянная проблема для путешественников и военных. Однако теперь решение может буквально висеть в вашем шкафу. Как сообщает SciTechDaily, инженеры из Техасского университета в Остине создали уникальную куртку, которая генерирует питьевую воду из влаги в воздухе.

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В основе разработки лежит специальная гидрогелевая ткань из материалов на основе биомассы. Работает она как умная микроскопическая губка. В воздухе вокруг нас всегда присутствует невидимый пар. Эта "губка" активно впитывает молекулы воды и удерживает их в волокнах. Когда материал нагревается (например, от солнца), он высвобождает накопленную влагу, которая конденсируется в чистую питьевую воду.

Разработанная американскими инженерами система очень напоминает дистики (дистилляционные комбинезоны) из культового научно-фантастического романа "Дюна". Там герои выживали в экстремальных пустынях именно благодаря одежде, которая собирала и перерабатывала влагу.

Первый рабочий прототип устройства в виде куртки способен эффективно производить питьевую воду непосредственно во время ходьбы или бега пользователя.



Съемные сборные блоки в оболочке размещены в сложном коллекторе и нагреваются для производства воды / Фото Техасский университет в Остине

Сколько воды производит куртка?

Куртка улавливает влагу из атмосферы и направляет ее в съемные блоки сбора. Затем эти блоки помещаются в складной коллектор и нагреваются для выделения жидкости. В зависимости от влажности воздуха такая одежда производит от 400 до 900 миллилитров воды в день (примерно 2–4 стакана).

Хотя этого недостаточно для полного удовлетворения суточных потребностей, во влажных условиях (например, в лесистой или туманной местности) производительность системы достигает максимума и фактически покрывает базовую потребность человека в жидкости.

Сбор воды из воздуха обычно представляют как стационарное устройство – коробку или большую панель. Мы же хотели переосмыслить форму технологии. Если сама ткань может собирать воду, это открывает новое направление для персонального и портативного доступа к ресурсу,

– пояснил Гуйхуа Ю, профессор кафедры машиностроения Техасского института материалов.

Кто заинтересовался разработкой и где ее применят?

Новым текстилем уже заинтересовались крупные коммерческие бренды спортивного снаряжения. Использование такой ткани в экипировке для альпинизма и горного треккинга позволит значительно облегчить рюкзаки, ведь туристам больше не придется брать с собой тяжелые фляги и бутылки.

Помимо путешественников и военных, разработка станет незаменимой для:

мобильных медицинских бригад быстрого реагирования;

спасателей, работающих в отдаленных районах;

людей в зонах стихийных бедствий, где разрушена инфраструктура и нет доступа к чистым источникам.

Важным достижением является то, что команда разработала способ быстрого перемещения воды: от пара в воздухе до жидкости на поверхности волокна, а затем в текстиль. Именно эта транспортная конструкция позволяет материалу работать не только в лаборатории, но и в реальной жизни,

– отметил соавтор исследования Кит Джонстон.

Многие регионы, где эта технология наиболее востребована, относятся к числу самых вододефицитных в мире. Речь идет о Северной Африке, Ближнем Востоке, Южной Азии и Африке к югу от Сахары. Система может обеспечить децентрализованный источник питьевой воды для отдаленных населенных пунктов.