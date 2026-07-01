Техно Инновации Одежда, спасающая от жажды: ученые создали куртку, которая получает питьевую воду из воздуха
1 июля, 16:01
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Одежда, спасающая от жажды: ученые создали куртку, которая получает питьевую воду из воздуха

Александр Гайдамашко

Исследователи из Техасского университета разработали инновационный текстиль, способный поглощать влагу прямо из атмосферы. Новая технология позволяет превратить обычный предмет гардероба в портативный источник питьевой воды, что может стать спасением для военных, туристов и жителей засушливых регионов.

Как работает эта технология?

Доступ к чистой воде в экстремальных условиях – постоянная проблема для путешественников и военных. Однако теперь решение может буквально висеть в вашем шкафу. Как сообщает SciTechDaily, инженеры из Техасского университета в Остине создали уникальную куртку, которая генерирует питьевую воду из влаги в воздухе.

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В основе разработки лежит специальная гидрогелевая ткань из материалов на основе биомассы. Работает она как умная микроскопическая губка. В воздухе вокруг нас всегда присутствует невидимый пар. Эта "губка" активно впитывает молекулы воды и удерживает их в волокнах. Когда материал нагревается (например, от солнца), он высвобождает накопленную влагу, которая конденсируется в чистую питьевую воду.

Разработанная американскими инженерами система очень напоминает дистики (дистилляционные комбинезоны) из культового научно-фантастического романа "Дюна". Там герои выживали в экстремальных пустынях именно благодаря одежде, которая собирала и перерабатывала влагу.

Первый рабочий прототип устройства в виде куртки способен эффективно производить питьевую воду непосредственно во время ходьбы или бега пользователя.


Съемные сборные блоки в оболочке размещены в сложном коллекторе и нагреваются для производства воды / Фото Техасский университет в Остине

Сколько воды производит куртка?

Куртка улавливает влагу из атмосферы и направляет ее в съемные блоки сбора. Затем эти блоки помещаются в складной коллектор и нагреваются для выделения жидкости. В зависимости от влажности воздуха такая одежда производит от 400 до 900 миллилитров воды в день (примерно 2–4 стакана).

Хотя этого недостаточно для полного удовлетворения суточных потребностей, во влажных условиях (например, в лесистой или туманной местности) производительность системы достигает максимума и фактически покрывает базовую потребность человека в жидкости.

Сбор воды из воздуха обычно представляют как стационарное устройство – коробку или большую панель. Мы же хотели переосмыслить форму технологии. Если сама ткань может собирать воду, это открывает новое направление для персонального и портативного доступа к ресурсу, 
– пояснил Гуйхуа Ю, профессор кафедры машиностроения Техасского института материалов.

Кто заинтересовался разработкой и где ее применят?

Новым текстилем уже заинтересовались крупные коммерческие бренды спортивного снаряжения. Использование такой ткани в экипировке для альпинизма и горного треккинга позволит значительно облегчить рюкзаки, ведь туристам больше не придется брать с собой тяжелые фляги и бутылки.

Помимо путешественников и военных, разработка станет незаменимой для:

  • мобильных медицинских бригад быстрого реагирования;
  • спасателей, работающих в отдаленных районах;
  • людей в зонах стихийных бедствий, где разрушена инфраструктура и нет доступа к чистым источникам.

Важным достижением является то, что команда разработала способ быстрого перемещения воды: от пара в воздухе до жидкости на поверхности волокна, а затем в текстиль. Именно эта транспортная конструкция позволяет материалу работать не только в лаборатории, но и в реальной жизни, 
– отметил соавтор исследования Кит Джонстон.

Многие регионы, где эта технология наиболее востребована, относятся к числу самых вододефицитных в мире. Речь идет о Северной Африке, Ближнем Востоке, Южной Азии и Африке к югу от Сахары. Система может обеспечить децентрализованный источник питьевой воды для отдаленных населенных пунктов.

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