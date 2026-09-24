Как восстановить аккаунт в Viber, если вы потеряли свой смартфон

Потеря смартфона всегда вызывает сильный стресс, ведь в мессенджерах хранятся семейные фотографии, рабочие документы, переписка и финансовые подтверждения. Защитить личные данные и восстановить доступ к аккаунту Viber можно, выполнив несколько простых шагов.

Как заранее защитить аккаунт и данные в Viber

Чтобы в случае потери смартфона ваша переписка и личная информация не попали в чужие руки, стоит заранее включить несколько функций безопасности, пишет 24 Канал.

Включите двухэтапную аутентификацию . Для дополнительной безопасности учетной записи в мессенджерах стоит включить двухэтапную аутентификацию. В Viber для входа в аккаунт с другого устройства или внесения изменений в аккаунт потребуется подтверждение с помощью PIN-кода. Чтобы включить эту функцию, перейдите в "Настройки" – "Конфиденциальность" – "Двухэтапная аутентификация".

. Для дополнительной безопасности учетной записи в мессенджерах стоит включить двухэтапную аутентификацию. В Viber для входа в аккаунт с другого устройства или внесения изменений в аккаунт потребуется подтверждение с помощью PIN-кода. Чтобы включить эту функцию, перейдите в "Настройки" – "Конфиденциальность" – "Двухэтапная аутентификация". Настройте регулярное резервное копирование . Viber не хранит историю сообщений на своих серверах в целях безопасности – так к ней невозможно получить несанкционированный доступ. Резервную копию можно создать самостоятельно, и она должна храниться в облачном хранилище. Чтобы восстановить резервную копию в случае потери смартфона, перейдите в "Настройки" – "Учетная запись" – "Резервная копия Viber" – "Восстановить – Восстановить сейчас".

. Viber не хранит историю сообщений на своих серверах в целях безопасности – так к ней невозможно получить несанкционированный доступ. Резервную копию можно создать самостоятельно, и она должна храниться в облачном хранилище. Чтобы восстановить резервную копию в случае потери смартфона, перейдите в "Настройки" – "Учетная запись" – "Резервная копия Viber" – "Восстановить – Восстановить сейчас". Установите пароли на чаты с конфиденциальными данными. Так, в случае попадания смартфона в руки злоумышленников данные останутся в безопасности – чат невозможно будет открыть без пароля. Для этого выберите нужный чат в Viber – нажмите "Скрыть чат" – введите PIN-код.

Что делать, если смартфон потерян

Шаг №1: Восстановление SIM-карты

Первое, что нужно сделать после потери телефона, – заблокировать утерянную SIM-карту и получить новую с тем же номером. Подробный алгоритм действий для перевыпуска карты или онлайн-блокировки можно узнать на официальном сайте или в службе поддержки вашего оператора.

Шаг №2: Выход из учетной записи электронной почты

Для авторизации в Viber на новом устройстве требуется SMS-код подтверждения. Этот код отправляется на номер, который до восстановления SIM-карты еще мог оставаться активным на утерянном устройстве. Здесь решающую роль играет двухфакторная аутентификация. Если она была включена, Viber запросит подтверждение по электронной почте.

Чтобы злоумышленники не смогли прочитать письмо на утерянном смартфоне, удаленно выйдите из почтового аккаунта на утерянном устройстве.

Шаг №3: Деактивация аккаунта на старом устройстве и восстановление чатов

Автоматический выход со старого устройства: Viber поддерживает авторизацию только на одном мобильном устройстве одновременно. Как только вы успешно войдете в свою учетную запись на новом смартфоне, сессия на утерянном телефоне завершится автоматически.

Восстановление резервной копии из облачного хранилища: при активации на новом устройстве Viber предложит восстановить контент Viber. Этот процесс требует загрузки большого объема данных, поэтому лучше подключиться к Wi-Fi. Также это можно сделать позже вручную через "Настройки" – "Учетная запись" – "Резервная копия Viber" – "Восстановить" – "Восстановить сейчас".

Потеря смартфона – это стресс, но простые настройки безопасности защитят ваши данные заранее, а эта инструкция поможет быстро восстановить доступ к общению.