Инсайдеры слили характеристики iPhone 18 Pro и первого складного смартфона Apple

Аналитик Джефф Пу обнародовал таблицу характеристик будущих iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складного iPhone Fold, релиз которых ожидают осенью. Данные подтверждают часть предыдущих утечек, но сам эксперт известен противоречивой точностью прогнозов.

Слухи вокруг осеннего релиза iPhone постепенно оформляются в более четкую картину. Аналитик Джефф Пу опубликовал новую аналитическую записку. Хотя большая часть отчета посвящена прогнозам рынка на 2026 год, документ содержит таблицу с характеристиками будущих моделей Apple. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию AppleHub.

Смотрите также 5 причин, почему стоит ждать новый iPhone 18 Pro

Какими могут быть флагманские iPhone осенью?

По оценке Пу, глобальный рынок смартфонов в 2026 году сократится примерно на 4%. На этом фоне Apple якобы сможет нарастить поставки iPhone на 2% – до около 250 млн устройств, что позволит компании увеличить долю рынка до 21%.

Согласно таблице, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут выйти в сентябре и получить дисплеи на 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Обе модели будут работать на процессоре A20 Pro, изготовленном по техпроцессу N2, и будут иметь 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5.

Фронтальная камера в обоих смартфонах якобы получит 18-мегапиксельный сенсор с шестиэлементной оптикой. Основной блок камер будет состоять из 48-мегапиксельного модуля с семиэлементной оптикой и перископного телефотообъектива на 48 Мп. Также ожидается Face ID и уменьшенный Dynamic Island. Корпус будет алюминиевым, а модем – нового поколения C2.

Как пишет 9to5mac, отдельно в таблице упоминается iPhone Fold. По данным аналитика, это будет складной смартфон формата книжки с внутренним экраном диагональю 7,8 дюйма и внешним дисплеем на 5,3 дюйма. Процессор, объем оперативной памяти и модем у этой модели будут такими же, как у Pro-версий.

Фронтальная камера iPhone Fold будет работать как в сложенном, так и в разложенном режиме. Основная камера будет состоять из нескольких 48-мегапиксельных сенсоров. Биометрическую защиту, по версии Пу, реализуют через Touch ID, а корпус будет сочетать титан и алюминий.

Фото Jeff Pu

Отмечается, что iPhone 18 Pro и Pro Max вряд ли будут существенно отличаться от iPhone 17 Pro, а главный акцент Apple сделает на обновлении чипа. Складной iPhone остается наиболее неопределенным устройством, поскольку в течение лет появлялись различные версии его формата.

Apple обычно окончательно формирует осеннюю линейку устройств в начале года. Если iPhone Fold действительно готовится к релизу, подтверждение из цепей поставок может появиться в любой момент. Такие утечки также могут указать, планирует ли компания перейти на двукратный цикл запусков – флагманы осенью и доступные модели весной.

Авторы оценивают эту информацию как возможную. Данные не выглядят сенсационными или радикальными и в целом соответствуют текущему циклу слухов, особенно учитывая неоднозначную репутацию прогнозов Джеффа Пу.

Почему у Apple возникли трудности с созданием iPhone с гибким экраном?

Компания Apple до сих пор сталкивается с техническими вызовами при разработке складного дисплея. Речь идет о стремлении создать экран, который после разложения будет выглядеть абсолютно плоским и не будет иметь даже минимального следа от шарнира.

Современные складные смартфоны, в том числе и недавно представленный Samsung Galaxy Z TriFold, все еще имеют едва заметную складку в месте сгиба. Хотя это не влияет существенно на использование, подобный эффект снижает визуальную целостность устройства. По предыдущим утечкам, именно устранение этого недостатка является одним из главных приоритетов инженеров Apple. Новые данные свидетельствуют, что компания пока не достигла желаемого результата. По словам того же инсайдера, Apple экспериментирует с различными типами ультратонкого гибкого стекла, пытаясь найти оптимальный вариант для серийного производства. Также сообщается, что презентация складного iPhone может состояться в сентябре.