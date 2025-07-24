Илон Маск возвращает культовый сервис Vine, но он будет не таким, как вы его помните

Илон Маск объявил о возрождении популярной платформы коротких видео Vine, которая была закрыта почти девять лет назад. Однако на этот раз пользователей ждет не просто возвращение любимого сервиса, а его полное переосмысление с использованием искусственного интеллекта, что может изменить представление о создании контента.

Что известно о новом Vine с искусственным интеллектом?

Илон Маск подтвердил, что его соцсеть X возвращает некогда популярную платформу для обмена видео Vine, но "в форме искусственного интеллекта". Хотя деталей пока немного, этот анонс уже вызвал оживленное обсуждение в технологическом сообществе, пишет 24 Канал со ссылкой на USA Today.

Смотрите также Илон Маск анонсировал Baby Grok – безопасный ИИ для малышей

Сервис Vine, запущен в 2013 году, быстро стал культурным феноменом благодаря своему формату коротких 6-секундных зацикленных видео. Он был площадкой для многих интернет-знаменитостей и породил множество вирусных мемов и трендов еще до появления TikTok. Однако из-за внутренних проблем и отсутствия финансирования Twitter закрыл платформу в 2016 году.

Теперь Twitter принадлежит Маску, переименован в X и безудержно ностальгирует по прежним временам. Зависть успеха TikTok читается в твитах Маска, когда он говорит о возрождении формата видео в своей соцсети, когда добавляет для них отдельную кнопку и ленту, когда обновляет функциональность и тому подобное. Особых оборотов это набрало после того, как стало известно, что американские законодатели хотят заблокировать китайский сервис в США, что могло бы освободить значительную часть рынка. Поэтому неудивительно, что Илон хочет его возродить. Более того, он уже не впервые об этом говорит.

Поскольку Маск сам анонсировал, что возрожденный сервис будет работать с искусственным интеллектом, некоторые журналисты и пользователи уже поспешили заявить, что новая версия Vine, вероятно, будет сосредоточена не на модерации и подборе контента по вашим предпочтениям, а только на его генерации с помощью ИИ. Предполагается, что в основу лягут разработки компании xAI, которая также принадлежит Маску и разрабатывает искусственный интеллект Grok. Уже известно, что компания создает движок для преобразования текста в видео под названием "Imagine". Это позволит пользователям создавать короткие ролики с помощью текстовых запросов. Также недавно X приобрела стартап Hotshot, специализирующийся на генерации видео и GIF-анимаций из текста.

Но насколько реалистичным является подход, когда пользователи не могут загружать собственные ролики, а только генерировать их с ИИ? Учитывая попытки Маска откусить кусок рынка TikTok, это почти невозможно. Лента, полностью заполнена контентом, созданным ИИ, вряд ли будет популярной среди пользователей. Это ограничивает разнообразие контента, может вызвать вопросы по визуальной согласованности и этических аспектов, в частности рисков распространения вредных стереотипов. Кроме того, многие просто ненавидят ИИ-контент, а потому будут бойкотировать платформу.

Эксперты считают, что возрожденный Vine может быть интегрирован непосредственно в платформу X, а не существовать как отдельное приложение. Это соответствует амбициям Маска создать "приложение для всего". Формат шестисекундных видео идеально подходит для современных возможностей искусственного интеллекта, поскольку большинство инструментов генерируют именно короткие клипы, а создание более длинных видео значительно дороже. Однако, вероятно, продолжительность роликов теперь будет больше.

Отметим, что пока мы имеем только короткое заявление Маска, поэтому большинство имеющейся информации сейчас является лишь предположениями. Мы можем получить очередной клон TikTok и Instagram Reels, но без той катастрофической модерации, которую видим в этих сервисах.