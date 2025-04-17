Симуляции показали, что наша Вселенная может вращаться – и это объясняет немало космических аномалий

Новые исследования и компьютерные модели подтверждают: Вселенная может вращаться, и это имеет далеко идущие последствия для нашего понимания ее структуры и эволюции. Ученые на основе последних наблюдений и симуляций смогли связать это предположение с одной из главных загадок современной космологии – так называемым "напряжением Хаббла".

Еще в феврале 2025 года результаты наблюдений с помощью телескопа Джеймса Уэбба обнаружили резкий дисбаланс в направлениях вращения галактик в ранней Вселенной, информирует 24 Канал. Если бы Вселенная не вращалась, то направления вращения галактик должны были бы распределяться статистически равномерно.

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На самом деле оказалось, что около 75% галактик вращаются в одном направлении, и только 25% – в другом. Млечный Путь, кстати, принадлежит именно к этому меньшинству с "неправильным" направлением вращения.

Такой перекос может свидетельствовать о том, что еще до образования звезд и галактик, материя во Вселенной уже вращалась – причем на предельно высокой скорости. Именно эта первичная вращательность, возможно, и задала импульс для дальнейшего формирования вращающихся структур. Однако даже за 13,8 миллиардов лет существования Вселенная не успела сделать и одного полного оборота – этот цикл может занять триллионы лет.

У новой работе ученые пока не создавали полную модель вращающейся Вселенной – это запланировано на следующие этапы исследований. Зато они смоделировали, как именно гипотетическое вращение Вселенной могло бы влиять на на постоянную Хаббла.

Стала Хаббла Величину, описывающую скорость расширения Вселенной. Этот показатель уже много лет остается источником серьезных споров среди астрофизиков из-за расхождений в его измерениях в ранней и современной Вселенной. Это расхождение и является одной из самых больших проблем космологии – "напряжением Хаббла".

Модель, учитывающая вращение, блестяще справилась с поставленной задачей: она позволяет объяснить, почему скорость расширения Вселенной в первые миллионы лет после Большого взрыва была несколько ниже той, что наблюдается сегодня.

При этом модель вращающейся Вселенной не противоречит другим космологическим представлениям о ее развитии. Исследователи обещают создать более точную модель, чтобы проверить свою гипотезу в контексте всего объема имеющихся астрономических данных.