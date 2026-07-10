Иллюзия "зеленой" энергии: какая страна оказалась главной движущей силой глобального потепления

Климатические отчеты за последний год демонстрируют тревожную тенденцию, которая противоречит общепринятым представлениям о глобальном переходе на возобновляемые источники энергии. Пока мир сообщает о новых солнечных электростанциях, реальные показатели выбросов в атмосферу в отдельных регионах демонстрируют неожиданный и стремительный рост.

Кто возглавил антирейтинг загрязнителей?

Соединенные Штаты Америки оказались в центре одного из самых резких разворотов в развитии "зеленой" инфраструктуры, что напрямую влияет на состояние планеты. Согласно новому статистическому обзору лондонской некоммерческой организации Energy Institute, именно Северная Америка стала ключевым фактором увеличения глобальных выбросов в 2025 году. Данные свидетельствуют, что на этот регион пришлось 47 процентов общемирового роста вредных выбросов, а главную роль в этом процессе сыграли именно США, пишет издание Futurism.

Такая ситуация выглядит парадоксальной на фоне значительных успехов во внедрении возобновляемых источников энергии. В течение прошлого года мощности солнечной энергетики в стране выросли более чем на 28 процентов по сравнению с предыдущим периодом. Однако это не привело к автоматическому сокращению использования грязного топлива. Напротив, специалисты зафиксировали рост выбросов, связанных с использованием угля, на 13%.

Многие предполагают, что если солнечная и ветровая энергетика быстро развиваются, то использование ископаемого топлива должно сокращаться,

– прокомментировал аналитик издания OilPrice.com Роберт Рапье.

Искусственный интеллект как скрытый потребитель

Одной из главных причин такого скачка стало взрывное развитие технологий искусственного интеллекта. Бум ИИ требует колоссального количества электроэнергии для поддержания работы огромных центров обработки данных. На сегодняшний день именно США потребляют 40 процентов всей электроэнергии, которая уходит на обслуживание дата-центров в мире. Это наглядно демонстрирует, как технологический прогресс в сфере компьютерных вычислений напрямую коррелирует с увеличением нагрузки на окружающую среду.

Проблема энергопотребления стала настолько острой, что в отдельных регионах она уже сказывается на социальной сфере. Например, в одном из округов, где расположено 37 центров обработки данных, местные власти были вынуждены обратиться к школам с просьбой выключать свет для экономии электроэнергии перед наступлением аномальной жары. Это подчеркивает критическое состояние энергетической системы, которая не успевает адаптироваться к запросам технологических гигантов.

Парадокс растущей энергосистемы

Данные отчета развенчивают миф о том, что чистая энергия автоматически вытесняет традиционную. В постоянно расширяющейся энергетической системе оба процесса могут происходить одновременно: возобновляемые источники демонстрируют рекордный рост, но ископаемое топливо также продолжает активно использоваться для покрытия дефицита мощностей. Экологически чистые технологии развиваются недостаточно быстро, чтобы не только удовлетворять новый спрос, но и заменять старые угольные или газовые станции.

Солнечная энергия, безусловно, не потерпела неудачу. Но рост доли чистой энергии должен быть достаточно большим, чтобы удовлетворить новый спрос и одновременно вытеснить существующее потребление ископаемого топлива. В 2025 году этого не произошло,

– заявил Роберт Рапье.

Несмотря на значительные инвестиции в солнечные панели и ветровые турбины, зависимость от угля в США остается высокой. Это происходит на фоне тревожных климатических сигналов со всего мира: ученые фиксируют рекордные температуры океанов и аномальные тепловые волны в Антарктиде. Ситуация в Северной Америке показывает, что без радикального изменения подходов к ограничению использования ископаемого топлива даже стремительное развитие "зеленых" технологий может оказаться недостаточным для сдерживания глобального потепления.

Такое положение дел ставит под угрозу международные экологические цели, ведь пока одна из самых богатых стран мира наращивает выбросы из-за технологического бума, усилия других государств могут быть сведены на нет. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, смогут ли технологические компании и правительства найти баланс между вычислительными мощностями и экологической ответственностью.