Apple выпустила новую версию iOS 16: что интересного в операционной системе для iPhone
24 января 2023, 15:30Читати новину українською
Это уже третье обновление для iOS 16 и первое серьезное дополнение в 2023 году. Сборка приносит на устройства ряд исправлений и несколько свежих функций.
24 канал собрал самые интересные нововведения новой версии iOS. Установить ее смогут владельцы iPhone 8, iPhone X, iPhone SE (2020) и более новых версий смартфонов Apple.
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Что нового в iOS 16.3
- Поддержка ключей безопасности Apple ID. Наряду с получением 2FA-кодов и кодов из SMS вы теперь можете защитить свой Apple ID подключением внешнего физического ключа безопасности, сертифицированного FIDO.
- Защита данных iCloud. Функция, представленная в iOS 16.2 для США, теперь становится доступной во всем мире. Благодаря ей еще больше ваших личных данных, хранящихся в iCloud, будут защищены сквозным шифрованием. Теперь оно распространяется на 23 категории информации.
- Поддержка HomePod 2. Недавно Apple представила HomePod второго поколения – эта колонка полноценно совместима только с iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS 13.2.
- Новые обои. Apple добавила тематические обои "Единство". Также доступен аналогичный циферблат для Apple Watch.
- Изменения в работе SOS. В iOS 16.3 изменился принцип вызова службы спасения. Теперь, если вы зажали кнопку Power и дождались завершения обратного отсчета, вызов не начнется, пока вы удерживаете кнопку. Также появилась возможность отключить звук обратного отсчета.
- Настройка шрифта в "Книгах". В приложении "Книги" теперь можно быстро вернуться к исходному шрифту без необходимости сбрасывать всю тему оформления.
- Команды. Теперь при создании быстрой команды вы увидите новый тип списка "Переменные". Он разворачивается и позволяет быстро выбрать нужный пункт.
Что исправили
- Устранена проблема во Freeform, когда некоторые штрихи и линии могли не отображаться на общей доске.
- Исправлена ошибка, при которой пользователь иногда видел черный фон вместо обоев на экране блокировки.
- Исправлен баг с мерцающими зелеными и желтыми полосами на iPhone 14 Pro.
- Исправлен баг, при котором на экране iPhone 14 Pro Max появлялись горизонтальные линии при выходе из режима сна.
- Исправлен баг с виджетом "Дом" на экране блокировки — теперь он отображает точные данные статуса приложения.
- Исправлена проблема, при которой Siri не понимала музыкальные запросы.
- Исправлена проблема, при которой Siri в CarPlay неправильно понимала голосовые команды.