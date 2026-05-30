Какие животные выжили после падения астероида, уничтожившего динозавров, и как они пережили катастрофу

Около 66 миллионов лет назад гигантский астероид врезался в Землю, посеяв хаос планетарного масштаба. Удар подбросил в воздух раскаленную горную породу, создав грибовидное облако, которое нагрело верхние слои атмосферы до потрясающих 226 градусов Цельсия.

Волны цунами высотой в километр пронеслись через Мексиканский залив, возмущая океанские бассейны на другом конце света. Глобальные пожары выжигали растительность и животных, ударные волны сметали все на своем пути, а частицы серы, поднятые в небо, заблокировали солнечный свет и выпадали в виде кислотных дождей. В этом катаклизме погибло около 75 процентов видов животных и растений, живших на Земле, в том числе и нелетающих динозавров. 24 Канал исследовал, кто смог выжить и почему.

Что стало ключом к спасению после падения астероида?

Как можно понять из многочисленных исследований и научных работ, решающую роль в выживании сыграл размер тела. Самые крупные хищники и травоядные планеты, такие как тираннозавры, трицератопсы или морские рептилии вроде плезиозавров и гигантских мозазавров, были обречены с момента столкновения. Их огромная масса делала их уязвимыми во время начального взрыва, мешала найти безопасное убежище и требовала огромного количества пищи во времена ее острого дефицита.

На суше достаточно четко прослеживается корреляция: чтобы пройти сквозь это событие, нужно быть маленьким и уметь зарываться в землю,

– прокомментировал основатель и исполнительный директор Музея ископаемых останков Эдельмана при Университете Роуэн в Нью-Джерси и профессор палеонтологии Кеннет Лаковара изданию Live Science.

Мелкие животные, такие как ящерицы и тогдашние млекопитающие, размером не более барсука, имели больше шансов найти защиту от непосредственных и долгосрочных последствий удара. Некоторые виды черепах и рыб смогли переждать катастрофу в воде. В то время самые большие уцелевшие особи по размеру напоминали обычную акулу.

Птицы, умеющие летать, выжили благодаря небольшому размеру и мощным крыльям, которые позволяли им быстро покидать опасные зоны или искать новые ресурсы. Их птенцы росли стремительно, что позволяло им рано становиться самостоятельными.

Кроме физиологии, критическим фактором был рацион. Те, кто питался растениями, а также те, кто охотился на травоядных, пострадали особенно сильно, поскольку солнце было закрыто в течение десяти лет, говорит куратор палеобиологии динозавров в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке Роджер Бенсон.

В экосистемах океана выжили те, кто потреблял органический детрит (мертвую органику), например, морские губки, акулы рода Carcharias и моллюски, родственные современным наутилусам. Животные, чья диета зависела от фотосинтезирующего планктона, погибли из-за коллапса пищевой цепи.

На суше успешными оказались виды, потреблявшие семена и насекомых, в частности древовидный примат Purgatorius janisae. Семена и насекомые меньше зависели от температурных колебаний и отсутствия солнца.

Интересно, что адаптивные привычки, такие как дурофагия (поедание существ в твердых панцирях), помогли водным черепахам вида Hutchemys rememdium выжить за счет моллюсков, питавшихся детритом. Такую закономерность подтвердило исследование 2026 года. Также успеху способствовали гибкость поведения и высокая способность к размножению.



Черепаха Hutchemys, жившая во времена динозавров и после них / Изображение Dinopedia

Однако некоторые факты остаются загадочными. Например, ночные ящерицы выжили, хотя они имеют малое количество детенышей в приплоде, что обычно считается недостатком после массового вымирания. Ученые предполагают, что они удержались благодаря медленному метаболизму.

Настоящей сенсацией стала находка в Аргентине останков крупного сухопутного крокодила Tewkensuchus salamanquensis весом около 300 килограммов, который пережил удар. Это заставляет ученых задуматься, не было ли влияние астероида в Южном полушарии слабее.

Существует также гипотеза об особой устойчивости млекопитающих к грибковым инфекциям, что дало им преимущество в "мини-эру грибов", которая наступила после катастрофы.

Мы также не знаем, почему млекопитающие стали доминирующей макрофауной после вымирания,

– подчеркнул Кеннет Лаковара.

Однако именно эти уцелевшие существа начали эпоху млекопитающих, что в конце концов привело к появлению человечества.