Хвилі цунамі заввишки в кілометр пронеслися через Мексиканську затоку, збурюючи океанські басейни на іншому кінці світу. Глобальні пожежі випалювали рослинність і тварин, ударні хвилі змітали все на своєму шляху, а частки сірки, підняті в небо, заблокували сонячне світло та випадали у вигляді кислотних дощів. У цьому катаклізмі загинуло близько 75 відсотків видів тварин і рослин, що жили на Землі, зокрема й нелітаючих динозаврів. 24 Канал дослідив, хто зміг вижити й чому.

Що стало ключем до порятунку після падіння астероїда?

Як можна зрозуміти з численних досліджень і наукових робіт, вирішальну роль у виживанні відіграв розмір тіла. Найбільші хижаки та травоїдні планети, такі як тиранозаври, трицератопси або морські рептилії на кшталт плезіозаврів і гігантських мозазаврів, були приречені з моменту зіткнення. Їхня величезна маса робила їх вразливими під час початкового вибуху, заважала знайти безпечне сховище та вимагала величезної кількості їжі в часи її гострого дефіциту.

На суші досить чітко простежується кореляція: щоб пройти крізь цю подію, потрібно бути маленьким і вміти зариватися в землю,

– прокоментував засновник та виконавчий директор Музею викопних решток Едельмана при Університеті Роуен у Нью-Джерсі та професор палеонтології Кеннет Лаковара виданню Live Science.

Дрібні тварини, такі як ящірки та тогочасні ссавці, розміром не більше борсука, мали більше шансів знайти захист від безпосередніх і довгострокових наслідків удару. Деякі види черепах та риб змогли перечекати катастрофу у воді. У той час найбільші вцілілі особини за розміром нагадували звичайну акулу.

Птахи, що вміли літати, вижили завдяки невеликому розміру та потужним крилам, які дозволяли їм швидко залишати небезпечні зони або шукати нові ресурси. Їхні пташенята росли стрімко, що дозволяло їм рано ставати самостійними.

Окрім фізіології, критичним фактором був раціон. Ті, хто харчувався рослинами, а також ті, хто полював на травоїдних, постраждали особливо сильно, оскільки сонце було закрите протягом десяти років, говорить куратор палеобіології динозаврів в Американському музеї природничої історії в Нью-Йорку Роджер Бенсон.

В екосистемах океану вижили ті, хто споживав органічний детрит (мертву органіку), наприклад, морські губки, акули роду Carcharias та молюски, споріднені з сучасними наутилусами. Тварини, чия дієта залежала від фотосинтезуючого планктону, загинули через колапс харчового ланцюга.

На суші успішними виявилися види, що споживали насіння та комах, зокрема деревоподібний примат Purgatorius janisae. Насіння та комахи менше залежали від температурних коливань та відсутності сонця.

Цікаво, що адаптивні звички, такі як дурофагія (поїдання істот у твердих панцирах), допомогли водним черепахам виду Hutchemys rememdium вижити за рахунок молюсків, що живилися детритом. Таку закономірність підтвердило дослідження 2026 року. Також успіху сприяли гнучкість поведінки та висока здатність до розмноження.



Черепаха Hutchemys, що жила в часи динозаврів та після них / Зображення Dinopedia

Проте деякі факти залишаються загадковими. Наприклад, нічні ящірки вижили, хоча вони мають малу кількість дитинчат у приплоді, що зазвичай вважається недоліком після масових вимирань. Вчені припускають, що вони втрималися завдяки повільному метаболізму.

Справжньою сенсацією стала знахідка в Аргентині останків великого сухопутного крокодила Tewkensuchus salamanquensis вагою близько 300 кілограмів, який пережив удар. Це змушує вчених замислитися, чи не був вплив астероїда у Південній півкулі слабшим.

Існує також гіпотеза про особливу стійкість ссавців до грибкових інфекцій, що дало їм перевагу в "міні-еру грибів", яка настала після катастрофи.

Ми також не знаємо, чому ссавці стали домінуючою макрофауною після вимирання,

– підкреслив Кеннет Лаковара.

Проте саме ці вцілілі істоти започаткували епоху ссавців, що врешті-решт призвело до появи людства.