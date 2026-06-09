Какие гаджеты Apple потеряли поддержку после анонса iOS 27 и других систем

Мир экосистемы Apple традиционно меняется вместе с выходом новых операционных систем. На этот раз компания не только добавила новые функции, но и попрощалась с поддержкой ряда устройств, среди которых оказались даже относительно свежие модели Apple Watch.

Apple представила сразу всю линейку платформ нового поколения – iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 и visionOS 27. В то же время 24 Канал собрал список устройств, которые больше не будут получать больших функциональных обновлений.

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Речь идет именно о новых версиях операционных систем. Apple продолжит выпускать для этих гаджетов обновления безопасности и отдельные исправления ошибок, однако доступа к новым возможностям они уже не получат.

iOS 27

В случае с iOS 27 Apple не исключила ни одного смартфона из перечня совместимых моделей.

Это означает, что все iPhone, которые работали с iOS 26, смогут обновиться до новой версии системы. Поддержку сохранил даже iPhone 11, который дебютировал еще в 2019 году.

Такой шаг выглядит довольно необычным на фоне общей тенденции на рынке смартфонов, где многие производители прекращают выпуск крупных обновлений значительно раньше.

iPadOS 27

Под сокращение попали несколько популярных iPad

Владельцам планшетов повезло меньше. Apple прекратила поддержку сразу нескольких моделей, которые не получат iPadOS 27:

iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)

iPad Pro 11-inch (1-е поколение)

iPad Air (3-е поколение)

iPad (8-е поколение)

iPad mini (5-е поколение)

Большинство этих устройств работают на процессорах поколений, которые уже существенно уступают современным чипам Apple Silicon по производительности и возможностям работы с искусственным интеллектом.

macOS 27

Одним из самых ожидаемых изменений стало завершение эпохи Intel в компьютерах Mac.

Начиная с macOS 27, новые версии операционной системы будут получать только компьютеры на фирменных процессорах Apple Silicon серий M. Таким образом компания завершила многолетний переход от архитектуры Intel к собственным чипам.

Без поддержки macOS 27 остались:

MacBook Pro 16-inch

MacBook Pro 13-inch

iMac

Mac mini

Это последние представители линейки Intel Mac, которые еще оставались в списке совместимых устройств предыдущих версий macOS.

watchOS 27

Самые неожиданные изменения коснулись умных часов. Apple прекратила поддержку не только старых моделей, но и устройств, которые до недавнего времени считались вполне актуальными.

Без watchOS 27 остались:

Apple Watch SE (2nd generation)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Особенно странным выглядит исключение Apple Watch Series 9 и первого поколения Apple Watch Ultra, ведь эти модели вышли относительно недавно.

Одно из возможных объяснений связано с масштабным обновлением Siri, которое Apple представила на WWDC 2026. Новая версия голосового ассистента получила значительно более широкие возможности благодаря Apple Intelligence и локальной обработке данных. Для работы таких функций требуется существенно выше вычислительная мощность, чем могут обеспечить старые чипы в часах.

Когда выйдут новые системы?

Финальный релиз iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 и других платформ Apple ожидается осенью 2026 года. Вероятнее всего, компания придержится традиционного графика и выпустит обновления в сентябре, незадолго после презентации нового поколения iPhone. Однако версии для разработчиков все желающие могут установить уже сейчас.