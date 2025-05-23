Качество домашнего интернета может ухудшиться из-за Wi-Fi 6 GHz

Интенсивный рост количества Wi-Fi-устройств и сетей может уже в ближайшие годы привести к перегрузке спектра частот в диапазоне 6 ГГц. Об этом предупреждают аналитики некоммерческой организации CableLabs, которая работает под эгидой кабельных операторов

По результатам моделирования, задержки в сетях могут достигать 10 миллисекунд, а потеря пакетов – до 2%, информирует 24 Канал со ссылкой на данные CableLabs.

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Исследование базируется на симуляции многоэтажного дома с двенадцатью этажами и десятком квартир на каждом.

Для каждой квартиры случайным образом был выбран канал и ширина спектра с учетом того, чтобы соседние квартиры не использовали один и тот же канал.

Дополнительно оценивалось количество устройств с Wi-Fi, что могли бы находиться в помещениях, а также пиковая нагрузка на сеть.

Что это означает на практике

Моделирование охватывало пятилетнюю перспективу развития. По словам исследователей, примерно в 30% соединений во время пиковой нагрузки односторонняя задержка превышает 10 мс, а потеря пакетов – 2% и более.

В реальных условиях это означает заметное ухудшение качества видеозвонков, трансляций и геймплея – настолько, что игрок может не успеть выстрелить в решающий момент.

Стоит учитывать, что CableLabs уже длительное время продвигает идею выделения дополнительных частотных диапазонов без лицензии для поддержания высокой скорости Wi-Fi. По этой причине результаты исследования могут иметь элемент ангажированности.

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