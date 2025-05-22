Google представил обновленный поиск, в котором благодаря новой версии модели Gemini реализованы возможности генеративного ИИ, рассказывает 24 Канал. Он способен к многошаговому анализу, планирования и обработки информации из различных источников – и все это интегрировано непосредственно в поисковую систему.

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AI Overviews: короткие ответы на сложные запросы

Одно из ключевых нововведений – функция AI Overviews. Она автоматически формирует обобщенный ответ на запрос пользователя, дополненный подборкой ссылок на источники.

По словам Google, эта функция уже опробована миллиардами пользователей в рамках эксперимента Search Labs и показала хорошие результаты: люди чаще переходят по ссылкам и остаются довольны ответами.

AI Overviews уже начали запускать для пользователей в США, а до конца года компания планирует охватить более миллиарда людей во всем мире.

Интересно, что AI Overviews способствует большему разнообразию в посещаемых сайтах. Ссылки с ИИ-ответами получают больше кликов, чем обычные результаты поиска. Google также обещает не снижать трафик для издателей: реклама будет оставаться отдельно обозначенной на страницах, четко отделенной от органических результатов.

Кастомизация и сложные запросы

Вскоре пользователи смогут настраивать AI Overviews – упрощать язык или получать развернутые объяснения. Это пригодится новичкам в определенных темах или тем, кто объясняет что-то детям.

Благодаря возможностям модели Gemini пользователи смогут задавать сложные вопросы со всеми нюансами и получать сразу комплексные ответы. Например, поиск фитнес-студии, которая одновременно популярна среди местных, расположена рядом с работой и имеет скидки для новичков, теперь можно будет осуществить в одном запросе.

Помощник в планировании

Google Search постепенно превращается в ассистента. Теперь он сможет помочь с планированием, например, создать трехдневное меню для компании или спланировать отпуск. Если что-то не устраивает – например, вы хотите заменить ужин на вегетарианское блюдо – поиск сразу перестроит план и позволит экспортировать его в Google Docs или Gmail.

Функции планирования уже доступны в Search Labs (на английском в США), а впоследствии охватят новые категории – вечеринки, свидания или тренировки.

Поиск через видео

Google также сделал шаг вперед в визуальном поиске. Теперь, если, например, вы сняли на видео неисправность проигрывателя и не знаете, как описать проблему словами, поисковик сам проанализирует видео, распознает объекты и предложит варианты решения. Это открывает новые возможности для тех случаев, когда слова не помогают.

С этими изменениями Google Search перестает быть просто строкой для ввода запросов – он превращается в инструмент, который сам ищет, анализирует, планирует и помогает принимать решения.

А тем временем Google Meet теперь может переводить в реальном времени с иностранных языков. Функция сохраняет оригинальный голос говорящего и передает интонацию и эмоции, что может облегчить международное общение.