Google представив оновлений пошук, у якому завдяки новій версії моделі Gemini реалізовано можливості генеративного ШІ, розповідає 24 Канал. Він здатен до багатокрокового аналізу, планування та обробки інформації з різних джерел – і все це інтегровано безпосередньо у пошукову систему.

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AI Overviews: короткі відповіді на складні запити

Одне з ключових нововведень – функція AI Overviews. Вона автоматично формує узагальнену відповідь на запит користувача, доповнену добіркою посилань на джерела.

За словами Google, ця функція вже випробувана мільярдами користувачів у рамках експерименту Search Labs і показала хороші результати: люди частіше переходять за посиланнями і залишаються задоволені відповідями.

AI Overviews вже почали запускати для користувачів у США, а до кінця року компанія планує охопити понад мільярд людей у всьому світі.

Цікаво, що AI Overviews сприяє більшому різноманіттю у відвідуваних сайтах. Посилання з ШІ-відповідей отримують більше кліків, ніж звичайні результати пошуку. Google також обіцяє не знижувати трафік для видавців: реклама залишатиметься окремо позначеною на сторінках, чітко відділеною від органічних результатів.

Кастомізація та складні запити

Невдовзі користувачі зможуть налаштовувати AI Overviews – спрощувати мову або отримувати розгорнуті пояснення. Це стане в пригоді новачкам у певних темах або тим, хто пояснює щось дітям.

Завдяки можливостям моделі Gemini користувачі зможуть ставити складні запитання з усіма нюансами та отримувати одразу комплексні відповіді. Наприклад, пошук фітнес-студії, яка одночасно популярна серед місцевих, розташована поруч з роботою і має знижки для новачків, тепер можна буде здійснити в одному запиті.

Помічник у плануванні

Google Search поступово перетворюється на асистента. Тепер він зможе допомогти з плануванням, наприклад, створити триденне меню для компанії або спланувати відпустку. Якщо щось не влаштовує – наприклад, ви хочете замінити вечерю на вегетаріанську страву – пошук одразу перебудує план і дозволить експортувати його в Google Docs або Gmail.

Функції планування вже доступні в Search Labs (англійською у США), а згодом охоплять нові категорії – вечірки, побачення чи тренування.

Пошук через відео

Google також зробив крок уперед у візуальному пошуку. Тепер, якщо, наприклад, ви зняли на відео несправність програвача і не знаєте, як описати проблему словами, пошуковик сам проаналізує відео, розпізнає об'єкти і запропонує варіанти вирішення. Це відкриває нові можливості для тих випадків, коли слова не допомагають.

З цими змінами Google Search перестає бути просто рядком для введення запитів – він перетворюється на інструмент, який сам шукає, аналізує, планує і допомагає ухвалювати рішення.

А тим часом Google Meet тепер може перекладати в реальному часі з іноземних мов. Функція зберігає оригінальний голос мовця та передає інтонацію і емоції, що може полегшити міжнародне спілкування.