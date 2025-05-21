Працює це так: коли учасник відеодзвінка активує функцію, штучний інтелект перетворює його мовлення на іншу мову у режимі реального часу, розповідає 24 Канал. На старті підтримуються лише англійська та іспанська, але вже найближчими тижнями Google обіцяє додати більше мов.

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Користувач чує оригінальний голос мовця на фоні, проте основний звук – це вже переклад, з незначною затримкою перед початком трансляції.

За словами віцепрезидентки Google Workspace Юлі Квон Кім, технологія працює подібно до синхронного перекладача, але новий рівень – це збереження оригінального голосу мовця навіть у перекладеній версії.

Ще одна важлива особливість: система намагається передати не лише слова, а й інтонацію, емоції та тональність, аби діалог був максимально природним. Це може змінити спосіб комунікації між людьми, які не мають спільної мови.

Ось як працює живий переклад в Google Meet

Google наводить приклад розмови з господарем житла на Airbnb перед поїздкою, але можливостей у такого інструменту значно більше. Від комунікації з родичами до проведення інтерв’ю або досліджень у багатомовному середовищі – це рішення має потенціал значно полегшити міжнародне спілкування.

Новинка вже доступна у бета-версії для підписників Google One AI Premium з абонплатою 20 доларів на місяць. У Google також зазначили, що найближчим часом її протестують і для бізнес-користувачів Workspace.