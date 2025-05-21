Работает это так: когда участник видеозвонка активирует функцию, искусственный интеллект превращает его речь на другой язык в режиме реального времени, рассказывает 24 Канал. На старте поддерживаются только английский и испанский, но уже в ближайшие недели Google обещает добавить больше языков.

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Пользователь слышит оригинальный голос говорящего на фоне, однако основной звук – это уже перевод, с незначительной задержкой перед началом трансляции.

По словам вице-президента Google Workspace Юли Квон Ким, технология работает подобно синхронному переводчику, но новый уровень – это сохранение оригинального голоса говорящего даже в переведенной версии.

Еще одна важная особенность: система пытается передать не только слова, но и интонацию, эмоции и тональность, чтобы диалог был максимально естественным. Это может изменить способ коммуникации между людьми, которые не имеют общего языка.

Вот как работает живой перевод в Google Meet

Google приводит пример разговора с хозяином жилья на Airbnb перед поездкой, но возможностей у такого инструмента значительно больше. От коммуникации с родственниками до проведения интервью или исследований в многоязычной среде – это решение имеет потенциал значительно облегчить международное общение.

Новинка уже доступна в бета-версии для подписчиков Google One AI Premium с абонплатой 20 долларов в месяц. В Google также отметили, что в ближайшее время ее протестируют и для бизнес-пользователей Workspace.